الكيلاني: الحكومة لم ترد على تساؤلات النقابات بشأن الانتخابات

عمان– صرح رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني، أنّ الحكومة لم ترد للآن على تساؤلات النقابات المهنية بشأن إجراء الانتخابات.

وطالب الكيلاني الحكومة بضرورة الإسراع لحسم القرار حول دستورية وقانونية الانتخابات وسط الوضع الصحي وبروتوكولاته.

وتوافقت النقابات على نقل تساؤلات إلى الحكومة حول كتابها بإجراء الانتخابات إن سمح الظرف الوبائي بذلك، متسائلة إن كان الظرف قد زال بالفعل والذي تأجلت بسببه الانتخابات عن مواعيدها المحددة في شهري اذار ونيسان.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، كتابا الى وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس مجلس النقباء، بشأن اجراء الانتخابات.

وبناءً على الكتاب فان الخصاونة أحال موضوع انتخابات النقابات للجنة دعم واستدامة العمل.

وتدرس الحكومة الإجراءات التي طلبتها النقابات بخصوص الانتخابات، عبر لجنة استدامة العمل.-(هلا أخبار)