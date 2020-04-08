الكيلاني: لم يرد لنقابة الصيادلة أي بحث يفيد بالتوصل لعلاج محتمل لكورونا

محمد الكيالي

عمان – قال نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، إن النقابة شأنها شأن مختلف النقابات الصحية الأخرى، معنية بأن يتمكن منتسبوها في الوصول إلى علاج أو لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف، في تصريح صحفي لـ”الغد”، أن الصيادلة الذين ينشرون أبحاثا عن أدوية أو مركبات كيميائية تعمل على مواجهة الفيروس، يقومون بالتواصل بشكل مسبق مع النقابة وأخذ الموافقة منها للنشر.

وتابع الكيلاني أنه في مثال على ذلك، فإن أحد الصيادلة الأردنيين، أشار الشهر الماضي، إلى أن دواء “هيدروكسي كلوروكوين” يعد من أكثر الأدوية فعالية في مواجهة “كورونا” على الرغم من أنه لن يعطي نتيجة 100 %.

وبين أن منتسبي النقابة يمتلكون من العقول والعلم ما يمكنّهم من مقارعة مختلف صيادلة العالم، وأن العديد من الصيادلة في المملكة تواصلوا مع النقابة في فترات سابقة للبدء في البحث عن علاج محتمل أو لقاح فعال لكورونا. وأوضح أنه ومنذ بدء الأزمة الصحية العالمية، لم يصل للنقابة أي تقرير عن إيجاد لقاح من الأردن أو دول العالم الأخرى، مبينا أن العلاج لا يمكن الحصول عليه بين ليلة وأخرى، وإنما يحتاج الكثير من الوقت بعد إجراء دراسات إكلينيكية وسريرية ومعرفة دواعي الاستعمال وتأثيراته الجانبية.

ولفت الكيلاني، إلى أن صيادلة الأردن ملتزمون بالتعامل مع هذه الجائحة بشكل علمي، وأن أي صيدلاني أو صدلانية يدعي توصله إلى علاج أو لقاح دون التواصل مع النقابة بشكل مسبق، فإنه يعرض نفسه للمساءلة.

واعتبر ان النقابة لا تريد أن يتضرر أي شخص من أي علاج مزيف كما يحصل في بعض دول العالم، مبينا أن الأبحاث العلمية المحلية جارية والنقابة تعمل على متابعة هذه الجهود بشكل حثيث.