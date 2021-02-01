الكيلاني: وزير الصحة أوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مطالب “الصيادلة”

عمان- الغد- قال نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ان وزير الصحة د.نذير عبيدات اوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مطالب النقابة.

واضاف في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جمع مجلس نقابة الصيادلة مع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في مكتبه بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، انه تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تتعلق بالصيادلة العاملين في القطاع العام ومطالب قطاع الصيدله بشكل عام

واشار انه تم خلال اللقاء بحث موضوع علاوة العمل الاضافي، وحوافز الصيادله وتعيين صيادلة في الوزارة نظرا للنقص الموجود وايضاً تعيين تخصص دكتور صيدلي، وايلاء هذا التخصص الاهمية اللازمة لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وخاصه في المستشفيات الحكوميه والخاصه

كما تم خلال اللقاء التطرق لنظام التراخيص وضروره إصدار تعليمات له والمزاولات والبورد الصيدلاني الذي وصل لمرحله متقدمه بانتظار موافقه مجلس الوزارء لارسال التعديل القانوني لمجلس الامه .