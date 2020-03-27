الكيلاني يطالب بالإعلان عن مصادر شراء الكمامات بالسعر المحدد لها

عمان- الغد – طالب نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، بالإعلان عن مصادر الكمامات المتوفرة بالسعر الذي حددته سواء من الموزعين أو الموردين، والزامهم بهذا السعر.

وكانت المؤسسة حددت سعر صندوق الكمامات الذي يحتوي على 50 كمامة بخمسة دنانير ونصف، وفق الكيلاني.

وقال إن “تحديد سعر الكمامات كان مطلبا للنقابة في بداية الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، وإن الاستجابة لهذا المطلب جاءت في وقت متأخر، ظهرت معه سوق سوداء للكمامات، وتم فيها فرض أسعار عالية تفوق السعر المحدد بكثير”.

وأشار إلى صعوبة توفير كميات من الكمامات للقطاع الخاص والصيدليات في ظل الاستحواذ على الكميات المصنعة محليا لصالح القطاع العام.