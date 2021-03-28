الكيوي أحدها.. أغذية للحصول على بشرة صحية

ليما علي عبد

عمان- إن رغبت بأن تكون بشرتك صحية وفي أفضل حال، فعليك أن تلتفت إلى غذائك، وذلك بممارسة العادات الصحية المفيدة للبشرة، منها استخدام المستحضرات الواقية من الشمس وترطيب البشرة باستمرار. فللغذاء فوائد عديدة لصحة الجلد، منها محاربة الشوارد الحرة المؤذية لها وترطيبها وإعطاؤها لمعة وإشراقا.

وباختصار، ينصح بتناول الفواكه والخضراوات، وتجنب الإكثار من الأملاح والسكريات، واختيار الأطعمة الطازجة بدلا من المعالجة والمصنعة. وفي ما يلي بعض الأغذية التي تعد مفيدة جدا لصحة البشرة، حسب ما ذكره موقع “WebMD”:

الكيوي

قد يفاجأ العديدون بأنه يحتوي على مقدار من فيتامين (C) أكثر مما يحتوي عليه البرتقال. ونظرا لكون هذا الفيتامين يعد مضادا قويا للأكسدة، فهو مفيد جدا للبشرة. وقد أظهرت بعض الدراسات أنه قد يساعد على وقاية الجلد من التأثيرات الضارة الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وإنتاج مادة الكولاجين، فضلا عن منح الجلد مزيدا من الترطيب. ويشار إلى وجود مصادر أخرى غنية بهذا الفيتامين، منها الفلفل الرومي والبقدونس والفراولة والبروكلي.

اللبن

يعد غنيا بالمعينات الحيوية probiotics التي تعرف بأنها بكتيريا مفيدة. ولهذه المعينات الحيوية قدرة على محاربة ردود الأفعال الالتهابية التي تصيب الجسم، لا سيما ما يزيد بعض المشاكل الجلدية سوءا، منها حب الشباب والصدفية. كما أنه يساعد على محاربة ترهل الجلد ويزيد من ترطيبه. ويشار إلى أن الشاي الأخضر يحتوي أيضا على الفلفانويدات التي وجد أنها تساعد على التخفيف من التجاعيد.

الشاي الأخضر

يحتوي على مادة البوليفينول بكثرة، وهي عبارة عن نوع من أنواع مضادات الأكسدة. تساعد هذه المادة على تقليل ما ينتجه الجسد من زيوت.

زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون عندما يدخل في الغذاء اليومي على كبح ردود الأفعال الالتهابية، وقد يعود ذلك إلى ما يحتوي عليه من مضادات أكسدة. ويشار إلى أن الخبراء حاليا يدرسون استخدام بعض منها في مستحضرات تساعد على علاج مرضي الإكزيما والصدفية.

الجزر

يعد وجبة خفيفة ممتازة للتناول بين الوجبات. وإضافة إلى فوائده الكثيرة، فهو غني بمادة البيتاكاروتين التي تحمي الجلد من أضرار أشعة الشمس. ويذكر أن البيتاكاروتين هي التي تعطي الجزر لونه البرتقالي الجذاب، وهي موجودة في فواكه وخضراوات عديدة أيضا، منها المانجا والبطاطا الحلوة. ويعد الجزر مصدرا غنيا بالمغنيسيوم أيضا، وهو يساعد على إرخاء الأعصاب والعضلات. ويؤدي عدم الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم إلى صعوبة في الحصول على نوم كافٍ، وذلك يؤدي بدوره إلى الإضرار بالبشرة.