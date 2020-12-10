“اللؤلؤة والبحر”.. رحلة الشاعر في العثور على الصورة الشعرية المدهشة

عزيزة علي

عمان- صدر لأستاذة اللغة العربية في برنامج اللغة العربية/ قسم دراسات الشرق الأوسط- جامعة ميشيغان الأميركية، الدكتورة وجدان الصائغ، كتاب بعنوان “اللؤلؤة والبحر- قراءات في شعر علي عبد الله خليفة”، باللغتين العربية والفرنسية، والطبعة العربية صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، بينما صدرت الطبعة الفرنسية عن دار لامارتيه في فرنسا.

تناول الكتاب، كما قالت الصائغ في لقاء مع “الغد” عبر الإنترنت “تجربة الشاعر علي خليفة على مدار خمسين عامًا أثمرت العديد من المجاميع الشعرية التي شكلت حجر الزاوية في المشهد الإبداعي العربي بشكل عام، والمشهد البحريني بشكل خاص، ولاسيما أن تجربته الشعرية تعد من التجارب الرائدة في دول الخليج العربي”.

وأوضحت الصائغ حول اختيار هذا العنوان اللافت لكتابها “اللؤلؤة والبحر”، الشعر كما البحر، والشاعر يهدف من خلاله إلى العثور على لؤلؤة الصورة الشعرية المدهشة، البحر دائمًا موجود، ولكن اللؤلؤة هي التي يتعذر الحصول عليها بسهولة، لذلك فإن الشاعر الماهر هو من يأتي إلينا كل مرة بلؤلؤة القصيدة التي تدهشنا وتسحبنا الى الدخول في بحر القصيدة، من هنا أتت تسمية الكتاب.

وعن أهمية العنوان، تبين الصائغ أنها تحرص دائمًا على فكرة العنوان ففي جميع مؤلفاتها كل عنونة لها نظرية خاصة ينضوي عليها الكتاب بمباحثه وفصوله، بمعنى أنها لا تختار العنوان إلا بعد دراية وجهد، فهي تؤمن بأن عنونة الكتاب تشابه كثيرا محنة المبدع في البحث عن عنوان لمنجزه الإبداعي، وتضرب مثلا عنوان كتابها “السنونوة والربيع”، فهو عنوان مرتكزة مقولة الفيلسوف أفلاطون “سنونو واحد لا تصنع التاريخ”، وتم أخذها بوصفها لافتة تشير الى نبذ فكرة التنافس بين الأجيال الإبداعية المختلفة بمعنى أن الجيل القديم ينظر للجيل الجديد بازدراء، بينما ينظر الجيل الجديد للجيل القديم باستعلاء، والجميع يريد أن ينفرد بالمنبر الإبداعي، وهذه الظاهرة غير صحية أقصد “التهميش”، الذي يمارس على الأصوات الشعرية المختلفة، وهذه ظاهرة للأسف موجودة بشدة في الساحة الإبداعية العربية.

تؤكد الصائغ أهمية التنوع في الأصوات الشعرية في العالم العربي، وتشير الى أننا لا نريد أن نحجر على نوع بعينه من الشعر بمعنى أن نمارس ديكتاتورية ثقافية تقمع الأصوات الإبداعية تحت لافتات مختلفة وفضفاضة، ولا نريد أن يسود التناحر الفكري بين المبدعين على أساس الهوية الإبداعية بمعنى أن كاتب قصيدة النثر لا يعترف بكاتب القصيدة العمودية أو التفعيلة، لا نريد للمشهد الإبداعي العربي أن يكون انعكاسا حرفيا للمشهد السياسي بل مرايا تعكس معاناة الإنسان من الأنظمة المحاصصاتية.

تشير الصائغ إلى أنها أثناء عملها في جامعة ذمار باليمن، واندماجها بالمشهد الإبداعي اليمني لم تشاهد مثل هذا الصراع والتناحر بين الأجيال الشعرية، وكان جيل الشعراء الشباب يلتفون حول الشعراء الكبار من الرعيل الأول، من أمثال الشاعر عبد العزيز المَقالِح، والشاعر إبراهيم أحمد الحضراني والشاعر محمد الشرفي والشاعر محمد عبدالسلام منصور غيرهم. وكان هذا الرعيل من الشعراء يحتوي أبناء الجيل الجديد الذي يعد المقالح “الأب الروحي” للحركة الشعرية المعاصرة.

وحول وجودها في الولايات المتحدة الأميركية، وأثره في تجربتها النقدية، تذكر الصائغ، أن كل بلد عاشت فيه أثرى تجربتها الشخصية والنقدية، مثلًا تجربتها في اليمن فتحت لها فضاءً مختلفًا، فكانت تجربة غنية، وكذلك أثرت في مسيرتها النقدية، فكانت حجر الزاوية في مسيرتها النقدية.

وتقول “لا أستطيع أن أذكر مسيرتي دون أن أذكر تجربتي في اليمن، واطلاعي على المنجز اليمني الضخم المترع بالأسماء اللامعة والاصوات الموهوبة”، مضيفة “الولايات المتحدة فتحت أمامي بوابة الأدب العالمي الأميركي ولكني بالضرورة واجهت الكثير من التحديات، كان أهمها اللغة، أن تثبت حضورك بلغة غير لغتك الأم هذا بحد ذاته تحد كبير، ومع هذا التحدي بدأت تجربتي في قراءة النصوص بلغتها الأم دون وساطة المترجمين”. وتتابع، كما أن هذه التجربة فتحت الباب واسعا أمامي لتقديم الأدب العربي للجمهور الأمريكي في محاضرات عدة أو خلال مشاركاتي بالمؤتمرات فضلا عن إصدار أول كتاب لي باللغة الإنجليزية وهو بعنوان “برقع وأحمر شفاه، قراءات في الرواية النسوية العربية”، بالاشتراك مع الشاعر الأميركي توماس زيمرمان.

وتوضح الصائغ أنها عملت على تطوير أدواتها النقدية من خلال الالتحاق بمقاعد الدراسة في المجالات النقدية، فدرست “الرواية الأميركية، الأدب العربي، والأفريقي والأميركي، والكتابة الإبداعية”، تقول: “ولم أكتف بما لدي من معلومات نقدية، بل عملت على تطويرها بالدراسة والبقاء قريبا من المكتبة الأميركية، ولاحظت كيف يتم الاحتفاء بالأصوات المعاصرة في الساحة الأكاديمية وخصوصا بالدروس التي درستها التي تحتفي بالمبدع في حياته وليس بعد مماته. وتحدثت الصائغ عن تجربتها في كتابة الرواية الأولى، تقول: “تجربة الحركة خارج مدار المكان الحميم أسهمت بشكل واضح في تنوع كتاباتي ما بين النقد والكتابة الروائية، فجاءت رواية “ستمائة ليلة وليلة”، التي تحمل رؤيتي للأشياء والأحداث لأني وجدت نفسي تميل الى تبديل صوتها على الورق.. لم يكن مخططا لها، ولكني وجدت أن الفضاء السردي يستهويني ككاتبة وليس ناقدة.. واكتشفت لأول مرة طبيعة عالم الرواية من خلال ارتياد فراديسها الشيقة والشائكة بالوقت نفسه”.

وعن دور النقد أمام النصوص التي يفيض بها هذا العالم العربي، وتهافت بعض النقاد على تضخيم بعض النصوص التي لا تتجاوز “الثرثرة”، بينما لا أحد يلتفت من النقاد إلى النصوص الإبداعية، ترى الصائغ أن النقد هو الجزء السياسي من المشهد الإبداعي، والواقع السياسي كما نرى يضرب على سواحل الإبداع العربي، وعلى الناقد أن يسلط الضوء على النص المكتمل في جمالياته الإبداعية، وعندما يشاهد الناقد نصًا لا يرتقي إلى هذه الجماليات عليه أن لا يلتفت له، هذا دور النقد والناقد، أما فكرة الوصاية على النصوص الأدبية وعلى الكتاب، فهنا تصبح عملية النقد قهرية قمعية ابوية، يعني أن يأتي الناقد ويقول، إنه لا يوجد شعراء في الوقت الحاضر يجيدون كتابة القصيدة، أو أن يقول إن الساحة تفتقر إلى شاعر جيد، هذا النوع من إطلاق الأحكام بالعموم لا يجوز. وحول الإبداع النسوي الأنثوي، حيث يسلط بعض النقاد الضوء عليه، دون أن يملك مقومات الجماليات الإبداعية، فهذا غير لائق من النقاد، لافتة النظر إلى أن النقد في الوقت الراهن هو مرآة للوضع السياسي الراهن، من هنا يأتي القمع النقد الأدبي، مشيرة الى أن المآسي والمجازر التي يمر بها العالم العربي هي للأسف مصنع جيد لازدهار الإبداع، تقول: “أنا لا أرى أن هناك فترة مظلمة مرت على الأدب العربي بعد سقوط بغداد في العام 565 هـ.، بل إن الإبداع العربي لم يوثق، لأنه عندما تكون هناك فاجعة جماعية يولد إبداع متألق يتناسب تناسبًا عكسيًا مع الكارثة، كما حصل مع المشهد الإبداع العراقي الذي يتفجر الآن بالأصوات الإبداعية”.

وعن مشاريع المستقبل، تقول الصائغ إنها حاليا تشغل منصب رئيسة “بيت الشعر العربي الأميركي” وهي مؤسسة تهدف إلى جمع شتات الإبداع العربي في الولايات المتحدة التي تضج بالأصوات الإبداعية العربية البعيدة عن منصة المشهد الإبداعي العربي من جانب، ومن جانب آخر فتح جسور التواصل بين الشعراء العرب والشعراء الأميركان، قد بدأت فعليا بالخطوات الأولى من خلال التواصل مع بيوت الشعر العربي في الدول العربية ووجدت تجاوبا واضحا من القائمين عليها وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع كاملا اذ يضم مؤتمرات تجمع الشعراء العرب بالشعراء الاميركان وأيضا بصدد إصدار مجاميع شعرية مترجمة للشعراء العرب بغية تقديمها للجمهور الأميركي ومجاميع شعرية لشعراء أميركان باللغة العربية للجمهور العربي فضلا عن إقامة ورش إبداعية عدة تجمع تحت مظلتها الشعراء العرب والأميركان وتسهل عملية التواصل الإبداعي بعيدا عن الأجندات السياسية. ويذكر أن د.وجدان الصائغ المولودة في بغداد حصلت على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، من جامعة الموصل عن موضوعها “الصورة البيانية في شعر عمر أبي ريشة”، وحصلت من الجامعة ذاتها على درجة الدكتوراه في النقد البلاغي، “الصورة الاستعارية في شعر الاخطل الصغير، وحصلت على دبلوم دراسات الإعلام من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، تشغل حاليا منصب مديرة تحرير الصحيفة العربية- قسم دراسات الشرق الأوسط- جامعة ميشيغان- أميركا.

صدر لها العديد من المؤلفات منها “الصورة البيانية في شعر عمر أبي ريشة”، “الصورة البيانية في النص النسائي الإماراتي”، “جذوة الابداع وموقد البوح، قراءات في نصوص معاصرة”، “زهرة اللوتس، قراءات في شعرية علي عبدالله خليفة”، “الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث”، “العرش والهدهد، مقاربات تأويلية للصورة في الخطاب الشعري اليمني”، “نقوش انثوية، قراءات في النص النسوي”، “الأنثى ومرايا النص، قراءة في المنجز الانثوي العربي”، “شعراء من دلمون”، “القصيدة وفضاء التأويل”، “القصيدة الأنثوية العربية، قراءة في الانساق”، “السرد الانثوي العربي، قراءة في الانساق”، “مباهج النص،”، “وردة الجمر، تشكيلات الحزن في القصيدة المعاصرة”، “السنونوة والربيع، قراءات في القصيدة اليمانية”، “عقود الجمان، قراءة في القصيدة المعاصرة”.

حصلت الصائغ على العديد من الجوائز منها جائزة إبداعات المرأة في الأدب/ الشارقة، عن كتابها “الصورة البيانية في النص النسائي الإماراتي”، جائزة العفيف الثقافية للآداب/ صنعاء عن كتابها “العرش والهدهد/ مقاربات تأويلية لبلاغة الصورة في الخطاب الشعري اليمني المعاصر”، كما حازت مسيرتها النقدية على درع مؤسسة المثقف العربي، في القاهرة.