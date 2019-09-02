اللاعبون الثلاثة المرشّحون لجائزة الأفضل في العام 2019 – (فيديو)

الغد – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين ، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019 والترشيحات النهائية في 8 جوائز، وستوزع الجوائز على الفائزين، في حفل “الفيفا”، الذي سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية في الـ23 من الشهر الحالي.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل “The BEST” لعام 2019 الثلاثي:

– البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس

– الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة

-والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

🇵🇹 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس – البرتغال)

🇦🇷 ليونيل ميسي (برشلونة – الأرجنتين)

🇳🇱 فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا) pic.twitter.com/GZV1uxBvS0 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة

– الإنجليزية لوسي برونز (ليون)

– الأمريكية أليكس مورجان (أورلاندو برايد)

– الأمريكية ميجان رابينو (سياتل رين).

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 لوسي برونز (ليون – إنجلترا)

🇺🇸 أليكس مورجان (أورلاندو برايد – الولايات المتحدة الأمريكية)

🇺🇸 ميجان رابينو (سياتل رين – الولايات المتحدة الأمريكية) pic.twitter.com/ZsiMMmFXUE — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

المرشحون لجائزة بوشكاس لأفضل هدف

– الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

– الكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)

– المجري دانييل زسوري (ديبريسين).

جوائز #TheBest 👑من FIFA

المرشحون لجائزة بوشكاش ⚽️ #Puskas

🇦🇷 ليونيل ميسي (برشلونة)

🇨🇴 خوان فرناندو كينتيرو (ريفر بليت)

🇭🇺دانييل زسوري (ديبريسين) pic.twitter.com/Rp8cX2YQTm — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال

– الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

– الألماني يورغن كلوب (ليفربول)

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام).

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال:

🇪🇸 بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

🇩🇪 يورجن كلوب (ليفربول)

🇦🇷 ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) pic.twitter.com/UK3N7zwydi — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال

– البرازيلي أليسون (ليفربول)

البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)

الألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

جوائز #TheBest 👑من FIFA

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال:

🇧🇷 أليسون (ليفربول – البرازيل)

🇧🇷 إيدرسون (مانشستر سيتي – البرازيل)

🇩🇪 مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة – ألمانيا) pic.twitter.com/3bk9dTIqFP — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:

– التشيلية كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان)

السويدية هيدفيج ليندال (فولفسبورغ)

الهولندية ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد)

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:

🇨🇱 كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان – تشيلي)

🇸🇪 هيدفيج ليندال (فولفسبورج – السويد)

🇳🇱 ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد – هولندا) pic.twitter.com/A2d9SH6qkC — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

المرشحون لجائزة أفضل مدرب سيدات

– الأمريكية جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)

– الإنجليزية فيل نيفيل (إنجلترا)

– الهولندية سارينا ويجمان (هولندا).

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

المرشحون لجائزة أفضل مدرب سيدات:

🇺🇸 جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 فيل نيفيل (إنجلترا)

🇳🇱 سارينا ويجمان (هولندا) pic.twitter.com/57cLtj766w — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

المرشحون لجائزة “فيفا” للمشجعين

– البرازيلية سيلفيا جريكو، الأم عاشقة كرة القدم التي تشرح لابنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات.

– جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات

– الأوروغوياني خوستو سانشيز، غير ولاءه وأصبح مشجعا لفريق ابنه الذي توفي في حادث حتى يعيش شغفه من خلاله.