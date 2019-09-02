اللاعبون الثلاثة المرشّحون لجائزة الأفضل في العام 2019 – (فيديو)

الغد – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين ، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019 والترشيحات النهائية في 8 جوائز، وستوزع الجوائز على الفائزين، في حفل “الفيفا”، الذي سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية في الـ23 من الشهر الحالي.
#TheBest 👑
من برأيك ⁉️ pic.twitter.com/ZvJPFw3gFI
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل “The BEST” لعام 2019 الثلاثي:
– البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس
– الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة
-والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
🇵🇹 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس – البرتغال)
🇦🇷 ليونيل ميسي (برشلونة – الأرجنتين)
🇳🇱 فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا) pic.twitter.com/GZV1uxBvS0
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحات لجائزة أفضل لاعبة
– الإنجليزية لوسي برونز (ليون)
– الأمريكية أليكس مورجان (أورلاندو برايد)
– الأمريكية ميجان رابينو (سياتل رين).
جوائز #TheBest 👑 من FIFA
المرشحات لجائزة أفضل لاعبة:
🏴 لوسي برونز (ليون – إنجلترا)
🇺🇸 أليكس مورجان (أورلاندو برايد – الولايات المتحدة الأمريكية)
🇺🇸 ميجان رابينو (سياتل رين – الولايات المتحدة الأمريكية) pic.twitter.com/ZsiMMmFXUE
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة بوشكاس لأفضل هدف
– الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)
– الكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)
– المجري دانييل زسوري (ديبريسين).
جوائز #TheBest 👑من FIFA
المرشحون لجائزة بوشكاش ⚽️ #Puskas
🇦🇷 ليونيل ميسي (برشلونة)
🇨🇴 خوان فرناندو كينتيرو (ريفر بليت)
🇭🇺دانييل زسوري (ديبريسين) pic.twitter.com/Rp8cX2YQTm
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال
– الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)
– الألماني يورغن كلوب (ليفربول)
الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام).
جوائز #TheBest 👑 من FIFA
المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال:
🇪🇸 بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)
🇩🇪 يورجن كلوب (ليفربول)
🇦🇷 ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) pic.twitter.com/UK3N7zwydi
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال
– البرازيلي أليسون (ليفربول)
البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)
الألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).
جوائز #TheBest 👑من FIFA
المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال:
🇧🇷 أليسون (ليفربول – البرازيل)
🇧🇷 إيدرسون (مانشستر سيتي – البرازيل)
🇩🇪 مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة – ألمانيا) pic.twitter.com/3bk9dTIqFP
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:
– التشيلية كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان)
السويدية هيدفيج ليندال (فولفسبورغ)
الهولندية ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد)
جوائز #TheBest 👑 من FIFA
المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:
🇨🇱 كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان – تشيلي)
🇸🇪 هيدفيج ليندال (فولفسبورج – السويد)
🇳🇱 ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد – هولندا) pic.twitter.com/A2d9SH6qkC
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة أفضل مدرب سيدات
– الأمريكية جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)
– الإنجليزية فيل نيفيل (إنجلترا)
– الهولندية سارينا ويجمان (هولندا).
جوائز #TheBest 👑 من FIFA
المرشحون لجائزة أفضل مدرب سيدات:
🇺🇸 جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)
🏴 فيل نيفيل (إنجلترا)
🇳🇱 سارينا ويجمان (هولندا) pic.twitter.com/57cLtj766w
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة “فيفا” للمشجعين
– البرازيلية سيلفيا جريكو، الأم عاشقة كرة القدم التي تشرح لابنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات.
– جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات
– الأوروغوياني خوستو سانشيز، غير ولاءه وأصبح مشجعا لفريق ابنه الذي توفي في حادث حتى يعيش شغفه من خلاله.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA
المرشحون لجائزة FIFA للمشجعين:
🇧🇷سيلفيا جريكو، الأم عاشقة كرة القدم التي تشرح لإبنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات
🇳🇱جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات
🇺🇾خوستو سانشيز، غير ولاءه وأصبح مشجع لفريق إبنه الذي توفي في حادث حتى يعيش شغفه من خلاله pic.twitter.com/6yvaMGCkNZ
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019