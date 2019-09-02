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اللاعبون الثلاثة المرشّحون لجائزة الأفضل في العام 2019 – (فيديو)

منذ ساعتين

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الغد –  كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين ، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019 والترشيحات النهائية في 8 جوائز، وستوزع الجوائز على الفائزين، في حفل “الفيفا”، الذي سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية في الـ23 من الشهر الحالي.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل “The BEST” لعام 2019 الثلاثي:

– البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس

– الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة

-والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة

– الإنجليزية لوسي برونز (ليون)

– الأمريكية أليكس مورجان (أورلاندو برايد)

– الأمريكية ميجان رابينو (سياتل رين).

المرشحون لجائزة بوشكاس لأفضل هدف

– الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

– الكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)

– المجري دانييل زسوري (ديبريسين).

المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال

– الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

– الألماني يورغن كلوب (ليفربول)

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام).

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال

– البرازيلي أليسون (ليفربول)

البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)

الألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:

– التشيلية كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان)

السويدية هيدفيج ليندال (فولفسبورغ)

الهولندية ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد)

المرشحون لجائزة أفضل مدرب سيدات

– الأمريكية جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)

– الإنجليزية فيل نيفيل (إنجلترا)

– الهولندية سارينا ويجمان (هولندا).

المرشحون لجائزة “فيفا” للمشجعين

– البرازيلية سيلفيا جريكو، الأم عاشقة كرة القدم التي تشرح لابنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات.

– جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات

– الأوروغوياني خوستو سانشيز، غير ولاءه وأصبح مشجعا لفريق ابنه الذي توفي في حادث حتى يعيش شغفه من خلاله.

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