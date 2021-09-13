اللبناني أبي نخلة بطلا لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عمان – الغد – توج سمو الأمير عمر بن الفيصل رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية الأردنية اللبناني سامي جو أبي نخلة الفائز بلقب البطولة الأولى “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” والأردني عز بسطامي صاحب المركز الثاني، والقطري خالد المراغي صاحب المركز الثالث في اختتام منافسات البطولة التي اقيمت يوم السبت الماضي في عّمان ، بمشاركة 22 متسابقا من 11 دولة هي: الأردن ، لبنان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، السعودية، قبرص، فلسطين، موريتانيا، عُمان.

وحضر سمو الأمير سمو الأمير عمر بن الفيصل منافسات اليوم الختام من البطولة التي شهدت أجواء تنافسية وتشويقية للوصول إلى منصة التتويج، وسط قوة ف يالأداء من قبل المشاركين ، حاكت عالم سباقات السيارات الحقيقي بدقة غير مسبوقة بفضل الشراكة مع واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة تقدما عبر الإنترنت “Gran Turismo Sport”، واستخدام أحدث الأجهزة والبرامج المتطورة والمتمثلة بمنصات وأدوات محاكاة السباق.

وكانت اللجنة المنظمة لـ “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” قد أقامت يوم الجمعة الماضي فعالية ترحيبية للمتسابقين بحضور نخبة من المؤثرين والمهتمين بهذه الرياضة في متحف السيارات الملكي في العاصمة عمّان، كما تم تنظيم سباقات ودية بينهم.

علما بأن البطولة أُقيمت بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات بدعم من برنامج المنح الخاص بالاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وبرعاية شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق “جازو للسباقات”؛ الراعي الرسمي، و”بنك الاتحاد”؛ الراعي الذهبي، وشركة “أمنية”؛ راعي الاتصالات، بالإضافة إلى “ديزرت فوكس Desert Fox” للسباقات الرقمية، وشركة “فاناتك Fanatec”، والاتحاد الأردني للرياضات الرقمية.

ومع اختتام البطولة، قال نديم حداد، مدير مشروع “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”: “نبارك للفائزين بالمراكز الثلاثة في البطولة بنسختها الأولى، وسعداء جدًا بنجاحها؛ حيث أبرزت مواهب الشباب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رياضة سباقات السيارات الرقمية، وأتاحت لهم المجال للتنافس فيما بينهم وإظهار إبداعاتهم وبراعتهم في هذا المجال. كل الشكر لشركة تويوتا الأم ممثلة بفريق “جازو للسيارات” المرموق على دعمها لمثل هذه البطولة الفريدة، وخالص التقدير لجميع الجهات الداعمة التي أسهمت في نجاح هذا الحدث الكبير. ونتطلع قدمًا نحو إقامة النسخة الثانية من البطولة، آملين أن نشهد مشاركة أوسع للمتسابقين الموهوبين من مختلف أنحاء المنطقة”.

وبدوره، قال زيد بلقز، المدير التنفيذي لـ “الأردنية لرياضة السيارات”: “فخورون جدًا بنجاح الأردن في استضافة النسخة الأولى من “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والتي شهدت تنافسًا كبيرًا بين نخبة من أبرز المتسابقين في المنطقة. تهانينا للفائزين بالبطولة، ونتطلع إلى أن يدفع نجاح هذه البطولة المزيد من الشباب في المملكة لدخول عالم سباقات السيارات الرقمية والمنافسة محليًا وإقليميا وعالميا”.