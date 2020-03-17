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“اللجنة الأولمبية”: الألعاب الأولمبية ستقام في موعدها

منذ ساعتين
الألعاب الأولمبية

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عمان-الغد- قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الألعاب الأولمبية ستقام في موعدها (من 24 يوليو إلى 9 أغسطس) دون تأجيل أو إلغاء بسبب فيروس كورونا وذلك بعد مُكالمات هاتفية جرت بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الأولمبية مساء اليوم الثلاثاء.

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية في بيانها أن محور الحديث كان اليوم عن البطولات التأهيلية التي توقفت في مختلف الرياضات بسبب فيروس كورونا مشيرةً إلى أنه تم تأهل ما مجموعة 57٪ من الرياضيين إلى أولمبياد طوكيو ومتبقي 43٪ مؤكدةً أنها ستعمل مع المعنيين في اجراء أي تعديلات ضرورية على أنظمة التأهيل تضمن إكمال عدد المتأهلين قبل حلول الأولمبياد.

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