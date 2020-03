اللجنة الأولمبية القطرية تمدد وقف الأنشطة الرياضية

الدوحة – اعلنت اللجنة الاولمبية القطرية والاتحاد القطري لكرة القدم السبت تمديد ايقاف جميع الانشطة الرياضية حتى 14 نيسان/ابريل المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر حساب اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تماشيا مع الاجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا، قررت اللجنة الاولمبية القطرية تمديد ايقاف جميع الانشطة الرياضية المحلية حتى 14 نيسان/ابريل المقبل حرصا على سلامة جميع الرياضيين والمشاركين”.

اللجنة الأولمبية القطرية تقرر تمديد إيقاف الأنشطة الرياضية المحلية حتى 14 ابريل 2020

.

.

QOC extends suspension of all local sport

activities until 14th of April

.

. pic.twitter.com/vbe9osWhi2

— Team Qatar (@qatar_olympic) March 28, 2020