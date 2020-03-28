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اللجنة الأولمبية القطرية تمدد وقف الأنشطة الرياضية

منذ 17 دقيقة

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الدوحة – اعلنت اللجنة الاولمبية القطرية والاتحاد القطري لكرة القدم السبت تمديد ايقاف جميع الانشطة الرياضية حتى 14 نيسان/ابريل المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.
وذكر حساب اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تماشيا مع الاجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا، قررت اللجنة الاولمبية القطرية تمديد ايقاف جميع الانشطة الرياضية المحلية حتى 14 نيسان/ابريل المقبل حرصا على سلامة جميع الرياضيين والمشاركين”.

وغرد الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا” قرر الاتحاد تمديد ايقاف كافة الانشطة الرياضية والمباريات لغاية 14 نيسان/ابريل ، وذلك في اطار الجهود والاجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وحرصا على سلامة الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين والجماهير في الملاعب التي تستضيف المباريات ”
كانت اللجنة الاولمبية واتحاد الكرة قررا في 14 ا1ذار/مارس الجاري تأجيل الانشطة الرياضية المحلية ، وتأجيل مباريات الدوري القطري الذي وصل الى مرحلته السابعة عشرة. -(أ ف ب)

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