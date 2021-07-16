اللجنة الأولمبية الكويتية تعلن تأجيل دورة الألعاب الخليجية للعام المقبل

الكويت – أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقررة في الكويت، لتقام بين 9 و19 كانون الثاني/يناير 2022 بدلاً من موعدها السابق في كانون الاول/ديسمبر من العام الحالي.

وذكرت اللجنة في تعميم إلى الاتحادات المحلية أن القرار جاء “حرصاً من اللجنة الأولمبية الكويتية على استضافة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في الوقت الذي يلائم ويناسب الدول المشاركة في الدورة كافة وإظهارها بالشكل الذي يليق بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي”.

وذكرت انه تم تحديد موعد الافتتاح ليكون عند الساعة 7:00 من مساء الأحد 9 كانون الثاني/يناير 2022، على أن يقام حفل الختام في 19 من الشهر ذاته بعد المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم.

وكشفت اللجنة الأولمبية أن منافسات الألعاب الجماعية والرماية وكرة المضرب ستبدأ في 4 كانون الثاني/يناير أي قبل الافتتاح الرسمي للدورة.