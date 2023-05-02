اللجنة الأولمبية تبدأ التحضير لمشاركة المنتخبات الوطنية في الدورة العربية

بلال الغلاييني

عمان – بدأت اللجنة الأولمبية الأردنية باعتبارها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، في الاستعداد والتحضير للمشاركة في الدورة الرياضية العربية في نسختها الثانية عشرة، والتي تقرر اقامتها في الجزائر خلال الفترة من 5 ولغاية 15 تموز (يوليو) المقبل، وذلك من خلال وضع خطة عمل اشتملت على العديد من المراحل سواء كانت الفنية أو الإدارية.

وبدأت اللجنة الأولمبية في استمزاج رأي الاتحادات بشأن رغبتها في المشاركة، وقدرة منتخباتها على تحقيق النتائج القوية، فيما سيصار خلال الفترة المقبلة دراسة المشاركة والإعلان عن الألعاب والرياضات التي ستمثل الأردن في هذا الاستحقاق العربي الذي يعود من جديد بعد غياب دام 12 عاما، حيث كانت الدورة الرياضية العربية التي جرت في قطر في العام 2011 آخر التجمعات العربية الخاصة بالدورات العربية.

وأكدت مصادر متطابقة إلى أن المشاركة الأردنية في هذا الاستحقاق العربي الكبير ربما يختلف عن الدورات الماضية، حيث ستكون المشاركة من أجل حصد الميداليات الملونة، والتأكيد على التطور الكبير الذي أصاب الرياضة الأردنية في مختلف الألعاب.

وستكون الألعاب والرياضات التي حققت إنجازات لافتة في الفترة الأخيرة تحت مجهر المشاركة، باعتبارها قادرة على تحقيق النتائج المأمولة، وتبدو فرصة منتخبات (القدم الأولمبي، والطائرة السيدات، والسلة الرجال، واليد السيدات، وألعاب القوى الرجال والسيدات، والملاكمة الرجال، والجمباز الرجال، وكرة الطاولة الرجال والسيدات، والمبارزة الرجال والسيدات) قوية جدا في الظهور في هذا الحدث الكبير، نظرا لما حققته من إنجازات كبيرة، وهي قادرة على تحقيق النتائج المشرفة، وهذا يتوقف على الدراسة العميقة التي ستلجأ اليها اللجنة الأولمبية قبل تحديد الألعاب التي ستشارك في الدورة.

كما أن منتخبات البارالمبية مرشحة بقوة للمشاركة في أغلب الألعاب والرياضات المعتمدة، وخصوصا في رفع الأثقال والعاب القوى وكرة الجرس.

وكان اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، قد اعتمد الألعاب الرياضية التي ستظهر في نسخة الدورة الثالثة عشرة، وهي كرة القدم، اليد، السلة، الطائرة، ألعاب القوى، الملاكمة، الجودو، المصارعة المشتركة (ذكور فقط)، السباحة، الكراتيه، البريكنغ (ذكور فقط)، الجمباز، الريشة الطائرة، الدراجات، رفع الأثقال، الشراع، كرة الطاولة، الكرات الحديدية، المبارزة، الشطرنج.

كما تم اعتماد الرياضات البارالمبية في هذه الدورة وهي (الجودو والبوتشيا ورفع الاثقال وكرة السلة على الكراسي المتحركة وألعاب القوى وكرة الجرس).

الأردن وحضور دائم

لم يغب الأردن عن المشاركة في كافة الدورات العربية التي جرت سابقا، وهذا يؤكد على الدور الأردني الداعم للمواقف العربية، ومشاركة الأشقاء العرب في التجمعات، وخصوصا الرياضية والشبابية.

وكان الأردن قد شارك في الدورة الأولى التي أقيمت في مصر في العام 1953، وفيها حقق 12 ميدالية، منها ميدالية ذهبية واحدة و5 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية، وشارك الأردن في الدورة الثانية التي جرت في لبنان في العام 1957، حيث حصلت المنتخبات الوطنية على 4 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية، وميدالية بروزنزية، كما شارك الأردن في الدورة الثالثة التي أقيمت في المغرب في العام 1961، وحقق فيها 4 ميداليات، منها ميدالية فضية واحدة، و3 ميداليات برونزية، وشارك الأردن في الدورة الرابعة التي أقيمت في مصر في العام 1965، وحقق فيها ميداليتين برونزيتين، وشهدت المشاركة الأردنية في الدورة الخامسة التي جرت في سورية في العام 1974، الحصول على 14 ميدالية منها 2 ذهب و5 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، كما شارك الأردن في الدورة السادسة التي أقيمت في المغرب في العام 1985، حيث حقق 13 ميدالية منها ذهبية واحدة، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية.

وشارك الأردن في الدورة السابعة التي جرت في سورية في العام 1992، حيث حقق 13 ميدالية، منها ذهبية واحدة، و6 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، كما شارك الأردن في الدورة الثامنة التي أقيمت في لبنان في العام 1997، والتي شهدت حضورا أردنيا كبيرا تمثل بالحصول على 40 ميدالية منوعة، منها 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية و22 ميدالية برونزية، وشارك الأردن في الدورة التاسعة (دورة الحسين) التي جرت في الأردن في العام 1999، حيث تحصلت المنتخبات الوطنية على 129 ميدالية في أكبر إنجاز للرياضة الأردنية في تاريخ الدورات العربية، كان من بينها الحصول على 26 ميدالية ذهبية، و33 ميدالية فضية، و70 ميدالية برونزية.

وشارك الأردن في الدورة العربية العاشرة التي أقيمت في الجزائر، حيث حققت المنتخبات الوطنية 68 ميدالية، منها 12 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و36 ميدالية برونزية، وشهدت المشاركة الأردنية في الدورة العربية التي أقيمت في مصر في العام 2007 الحصول على 51 ميدالية، من بينها 6 ميداليات ذهبية، و15 ميدالية فضية و30 ميدالية برونزية، وشارك الأردن في الدورة العربية التي جرت في قطر في العام 2011، حيث حققت المنتخبات الوطنية 48 ميدالية منوعة، من بينها 11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية.

أكثر من 3500 رياضي مشارك

وتوقعت اللجنة المنظمة في الجزائر مشاركة كافة الدول العربية في هذه الدورة، مثلما توقعت مشاركة أكثر من 3500 رياضي يشاركون في الألعاب والرياضات المعتمدة.

وكان اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ومقره السعودية، قد طلب من كافة اللجان الأولمبية العربية ضرورة المشاركة في هذه الدورة، والمساهمة في انجاحها، خصوصا وأنها قد تأجلت أكثر من مرة، وتعود إلى الواجهة من جديد بعد غياب طويل.

وأعلنت اللجنة المنظمة في الجزائر عن اقامة المنافسات في مدن العاصمة الجزائر، ووهران وتيزي وزو والبليدة وبومرداس وقسطنطينية وعنابة، وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن ألعاب كرة القدم وكرة اليد والسباحة والجمباز ستقام في مجمع المركب الرياضي في مدينة وهران، بينما تقام بقية الألعاب في المدن الأخرى.