اللجنة الأولمبية تجتمع ببعثة دورة ألعاب التضامن الإسلامي

عمان – الغد- عقدت اللجنة الأولمبية الأردنية، مساء اليوم الإثنين، في قاعة هيئة أجيال السلام، الاجتماع الخاص بالبعثة الأردنية المشاركة في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من ٩ إلى ١٨ آب/أغسطس القادم والتي كانت قد تأجلت لمدة عامٍ كامل بسبب ظروف جائحة كورونا.

وحضر الاجتماع، نائبا رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الدكتور ساري حمدان والدكتور خالد عطيات والسيد ناصر المجالي، الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رئيس البعثة، وأعضاء الوفد الإداري للبعثة الأردنية والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية واللاعبين واللاعبات المشاركين.

ورحب الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ورئيس البعثة الأردنية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي (قونية ٢٠٢١)، ناصر المجالي، بالبعثة الأردنية مؤكداً ضرورة تمثيل الأردن بأفضل صورة خلال الدورة المقبلة.

وأشاد “المجالي” بالجهود التي بذلتها المنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبيل المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

واشتمل اجتماع البعثة على شرح التعليمات الواجب الالتزام بها خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي (قونية ٢٠٢١) وتفاصيل السفر والإقامة خلال الدورة والتعليمات الخاصة باستخدام العقاقير الطبية ومتابعة الأمور الطبية مع الكادر الطبي للبعثة.

من جانبه تمنى الدكتور ساري حمدان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، كل التوفيق للبعثة الأردنية وطالب اللاعبين واللاعبات بضرورة تقديم أفضل أداء وتسجيل النتائج الإيجابية بما يعكس تطور الرياضة الأردنية.

وسيشارك الأردن في النسخة المقبلة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ ١١ رياضة وهي الرماية والسباحة والجمباز والكراتيه ورفع الأثقال والمصارعة والكيك بوكسينج والمبارزة والتايكواندو وكرة السلة 3×3 وألعاب القوى.

يذكر أن الأردن لم يغب عن أي من النسخ الماضية من دورات ألعاب التضامن الإسلامي والتي انطلقت للمرة الأولى في مكة المكرمة عام ٢٠٠٥ حيث تشير الإحصائيات إلى أن البعثات الرياضية الأردنية حققت في النسخ الثلاث الماضية من الدورة – تم إلغاء النسخة الثانية ولم تُقام – ما مجموعه ٢٤ ميدالية من بينها ٦ ذهبيات وفضيتين و١٦ ميدالية برونزية علماً أن النسخة الماضية من الدورة والتي استضافتها العاصمة الأذرية باكو عام ٢٠١٧ شهدت حصول البعثة الأردنية على ١٥ ميدالية من بينها ٣ ذهبيات وفضية واحدة و١١ ميدالية برونزية كأعلى حصيلة في تاريخ مشاركات الأردن بهذه الدورة.