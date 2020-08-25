اللجنة الأولمبية تطلق هاشتاغ “التزامك بطولة”

بلال الغلاييني

عمان – اطلقت اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم، “هاشتاغ” يحث الرياضيين في الألعاب الرياضية كافة على الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية التي أعلن عنها في وقت سابق، وذلك ضمن الخطوات التي تتخذها اللجنة لحماية الرياضيين من الإصابة بفيروس كورورنا. وحمل الهاشتاغ عبارة (التزامك بطولة)، والذي يؤكد أهمية التزام الرياضيين بحماية انفسهم وزملائهم الرياضيين، معتبرة أن التزام الجميع في تنفيذ التعليمات والإجراءات يحميهم من الإصابة من هذا الوباء.

وتنفذ اللجنة الأولمبية حاليا جملة من الإجراءات المشددة، بعد تأكيد اصابة 8 من فريق النادي الفيصلي بفيروس كورونا، حيث تشمل الإجراءات متابعة اعمال الاتحادات الرياضية ومدى التزامها بالاجراءات الصحية، ونقل بعض مكاتب اللجنة الأولمبية من مقر اللجنة إلى الساحة المجاورة لها، في الوقت الذي تقوم فيه حاليا بدراسة الوضع الوبائي في الأردن بشكل عام، خصوصا بعد قرارها بايقاف النشاطات التنافسية وتدريبات المنتخب الوطني لمدة 7 أيام اعتبارا من يوم الأحد الماضي.

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