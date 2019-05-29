اللجنة الأولمبية تكرم أصحاب الإنجازات والداعمين

عمان – الغد – بحضور أصحاب السمو الملكي الامراء فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وعلي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، وآية بنت فيصل رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ورعد بن زيد، وزينة راشد رئيسة برنامج الإعداد الأولمبي، وعدد من كبار الشخصيات، اقامت اللجنة الأولمبية الأردنية مساء الأربعاء في فندق كمبينسكي عمان حفل الافطار السنوي بحضور رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية والنوعية وممثلي وسائل الإعلام إلى جانب داعمي وشركاء اللجنة الأولمبية.

ورحب الأمين العام للجنة الأولمبية ، ناصر المجالي ، بالحضور مؤكداً على حرص اللجنة على عقد هذا اللقاء السنوي والذي يجمع أسرة الرياضة الأردنية.

وقال المجالي خلال كلمته في حفل الإفطار :” سُعداء جداً بهذا اللقاء الذي يجمع منظومة الرياضة الأردنية من اتحادات رياضية والشركات والمؤسسات الداعمة لنا والإعلام الرياضي والجميع في هذه القاعة يشترك في طموح واحد وهو رؤية الرياضة الأردنية في أعلى درجات النجاح والأمل دائماً بأبطالنا وبطلاتنا في رفع العلم الأردني وعزف السلام الملكي بمختلف البطولات ومن شتى الرياضات”.

وأشار المجالي إلى أن اللجنة الأولمبية وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين ، تسعى دوماً إلى مشاركة الأفكار والاقتراحات مع الجميع بهدف الإرتقاء بالرياضة الأردنية وجعلها قدوة حسنة ومميزة للجميع.

وأضاف المجالي :” تعيش الرياضة الأردنية لحظات فارقة في تاريخها ولعل الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الفترة الأخيرة هو خير دليل على هذا الكلام فبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين انتقلت الرياضة الأردنية إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الإحترافية في العمل وبذل قصارى الجهود لتوفير كافة احتياجات الرياضيين الأردنيين من كل الرياضات ومساندتهم على الإنجاز”.

واستعرض أمين عام اللجنة الأولمبية ، أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي من مختلف الرياضات متمنياً المزيد من الإنجاز والتألق لكافة الرياضيين من مختلف الرياضات.

وكرم صاحب السمو الملكي ، الأمير فيصل بن الحسن ، أصحاب الإنجازات العالمية والآسيوية والتي تحققت خلال الأشهر الماضية إلى جانب تكريم نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة وذلك بعد تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم.

كما شهد حفل الإفطار تكريم داعمي وشركاء اللجنة الأولمبية الأردنية على ما يبذلوه في خدمة الرياضة الأردنية ودعم الرياضيين ومساندتهم على الإنجاز وهم أمانة عمان ، زين ، المركزية تويوتا ، بنك سوسيته جنرال الأردن ، بكالدرين ، جو سانتي ، الشامي للعيون ، بنك الإسكان ، اندومي ، سامسونج.

تصوير أمجد الطويل

تصوير أمجد الطويل

تصوير أمجد الطويل

تصوير أمجد الطويل

تصوير أمجد الطويل