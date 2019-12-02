اللجنة الأولمبية توقع اتفاقية دعم مع الشركة المتطورة لخدمات المستشفيات

عمان – الغد – وقعت اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقية دعم طبي مع الشركة المتطورة لخدمات المستشفيات ضمن إطار دعم لاعبي الأداء العالي وتوفير بيئة طبية وآمنة لهم أثناء ممارسة الرياضة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مركز الإعداد الأولمبي، التابع للجنة الأولمبية بحضور أمين عام اللجنة ناصر المجالي والمدير العام للشركة المتطورة لخدمات المستشفيات وضاح البرغوثي.

وتتضمن الاتفاقية تقديم الرعاية الطبية للاعبي الأداء العالي من خلال إجراء الفحوصات الدورية لهم ومتابعة نشاطهم البدني ضمن أسس طبية وعلمية.

وعبر المجالي عن سعادته بهذه الاتفاقية قائلاً: “نعتز بشراكتنا مع الشركة المتطورة لخدمات المستشفيات لدعم الرياضة والرياضيين، حيث تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة لتأمين كافة احتياجات لاعبينا.”

من جانبه، أكد مدير عام الشركة الدكتور وضاح البرغوثي أهمية هذه الاتفاقية وقال: ” أنا سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية حيث أنها تجسد مفهوم الخدمة المجتمعية المقدمة من الشركة، وكون مستشفى وعيادات الخنساء في ماركا الشمالية جزء من نسيج المجتمع، إضافة إلى أننا نعتبر شراكتنا مع اللجنة الأولمبية هي امتداد لغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها بالماضي مع جهات رياضية أخرى بالمملكة.”