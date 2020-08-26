اللجنة الأولمبية توقف استقبال طلبات التفوق الرياضي

عمان – الغد – قررت اللجنة الأولمبية ايقاف استقبال طلبات التفوق الرياضي، وذلك نظراً لإغلاق مقر اللجنة، حسب ما اكده مدير الاعلام باللجنة زيد الصرايرة الذي اكد أن هذا القرار جاء عملاً بالبروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة وإجراءات وزارة العمل مع استكمال العمل الإداري في المنزل.

واشار إلى أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة، لإتمام هذه العملية قبل بدء العام الدراسي الجديد.