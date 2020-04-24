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اللجنة الأولمبية : كلنا فريق واحد لانتصار الوطن – فيديو

منذ 36 دقيقة

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عمان – الغد – تأمل اللحنة الاولمبية عودة الحياة الرياضية إلى طبيعتها في الأردن، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، وتحت هاشتاق #كلنا_فريق_واحد #انت_البطل، نشرت فيديو عن إنجازات الرياضة الاردنية في كافة الانشطة مشيدة بكافة الأبطال والجهات التي تعمل على قدم وساق من أجل المساهمة في الحد من إنتسار فيروس كرورنا.

وتمنت اللجنة الأولمبية العودة إلى الملاعب ولهتافات الجمهور وعودة المنتخبات لتحقيق الانجازات المروقة حيث أن الجميع يرتدي اليوم الزي الموحد لفريقنا الجديد لنُحارب سوياً لانتصار الوطن.

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