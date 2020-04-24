اللجنة الأولمبية : كلنا فريق واحد لانتصار الوطن – فيديو

عمان – الغد – تأمل اللحنة الاولمبية عودة الحياة الرياضية إلى طبيعتها في الأردن، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، وتحت هاشتاق #كلنا_فريق_واحد #انت_البطل، نشرت فيديو عن إنجازات الرياضة الاردنية في كافة الانشطة مشيدة بكافة الأبطال والجهات التي تعمل على قدم وساق من أجل المساهمة في الحد من إنتسار فيروس كرورنا.

مشتاقون لتلك اللحظات الجميلة في الرياضة .. لتلك الهُتافات لفريقنا والترقب لتحقيق الانتصار والاحتفال بأبطالنا ..، نرتدي اليوم جميعنا الزي الموحد لفريقنا الجديد لنُحارب سوياً لانتصار الوطن.#كلنا_فريق_واحد #انت_البطل pic.twitter.com/WqpznqQGpC — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) April 24, 2020

وتمنت اللجنة الأولمبية العودة إلى الملاعب ولهتافات الجمهور وعودة المنتخبات لتحقيق الانجازات المروقة حيث أن الجميع يرتدي اليوم الزي الموحد لفريقنا الجديد لنُحارب سوياً لانتصار الوطن.