لوزان (سويسرا) – أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ بأن اللجنة تستعد لاقامة العاب “ناجحة” في الدورة الاولمبية المقررة في طوكيو صيف العام الحالي وذلك قبل خمسة اشهر من انطلاق الالعاب وسط ازمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء كلام باخ في اليوم الاول من اجتماعات اللجنة التنفيذية الثلاثاء في لوزان، وقال في هذا الصدد: “نستعد لاقامة العاب ناجحة في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020”.

واضاف: “سنقوم بالتحضير للكثير من القرارات النهائية التي يتعين علينا اتخاذها في حزيران/يونيو المقبل قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الدولية”، التي تسبق انطلاق الالعاب الاولمبية المقبلة.

#Deportes | El presidente del COI, Thomas Bach, aseguró que su institución está decidida a celebrar este año los Juegos Olímpicos en Tokio, a pesar de la propagación mundial del coronavirus https://t.co/2RoCPQr491 — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 3, 2020

وكان باخ أكد لوكالة “كيودو” اليابانية في مقابلة عبر الهاتف الخميس الماضي، بأن الأولمبية الدولية “ملتزمة تماما بألعاب أولمبية ناجحة في طوكيو اعتبارا من 24 تموز/يوليو”.

ويأتي موقف باخ في الوقت الذي أثار فيه تفشي الفيروس في اليابان وعشرات الدول الأخرى مخاوف بشأن الألعاب الصيفية، مع تأجيل أو إلغاء مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى حول العالم.

وكان نائب باخ الكندي ديك باوند أكد في اجتماعات الثلاثاء ايضا بان اللجنة الاولمبية الدولية لن تفكر بتأجيل او الغاء الالعاب طالما لم تقم منظمة الصحة العالمية بالطلب منها القيام بذلك.

وعزز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الإجراءات الوطنية لاحتواء الفيروس، داعيا منظمي الأحداث الكبرى الى التفكير في إلغائها أو إرجائها تأخيرها.

وقد تأثر كل شيء من مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية الى الطقوس التي تميز افتتاح بطولة السومو هذا الشهر.

وطلب آبي الخميس إغلاق المدارس لمدة شهر تقريبا في حملة للحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أربعة أشخاص في اليابان حتى الآن بين حوالي 200 إصابة مؤكدة.

كما تم اكتشاف حوالي 700 إصابة بين حوالي 3700 راكب وطاقم على متن سفينة سياحية تم عزلها قبالة اليابان بعد أن ثبتت إصابة أحد ركابها بالفيروس. (أ ف ب)