اللجنة البارالمبية الأردنية تتأهب للاستحقاقات القادمة

عمان – الغد – خصص مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الأردنية جانبا كبيرا من إجتماعه الذي عقده ظهر اليوم الأربعاء برئاسة أ.د حسين أبو الرز وحضور مها البرغوثي (الأمين العام)، سليمان الروسان (نائب الرئيس)، إبراهيم الحليق (أمين الصندوق)، د. عامر الشعار (عضو المجلس)، داوود شحادة (مقرر).

كما خصص جانبا من هذا الاجتماع لمناقشة وإقرار ترتيبات عودة تدريبات المنتخبات الوطنية البارالمبية وإستئناف أنشطتها التي توفقت منذ قرابة 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس على ضرورة وأهمية الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وتنفيذ التوجيهات الحكومية ولجنة الأوبئة، بناء على توجيهات اللجنة الأولمبية الأردنية بهذا الخصوص.

وثمن المجلس إلتزام لاعبي ولاعبات المنتخبات البارالمبية بإجراءات وتعليمات وزارة الصحة واللجنة الاولمبية وحرصهم على مواصلة التدريبات خلال فترات الحظر، حيث حرصت اللجنة البارالمبية على تزويد اللاعبين واللاعبات بالتجهيزات ومستلزمات التدريب في منازلهم بإشراف مدربيهم عن بعد، تأهبا للإستحقاقات القادمة وفي مقدمتها دورة العاب بارالمبيك طوكيو التي كانت مقررة الصيف الحالي، وأجلت حتى الثلث الأخير من العام المقبل 2021.

وبعد عدة اجتماعات عن بعد تزامن اجتماع اللجنة البارالمبية الأول في مقرها منذ 3 أشهر مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي الحادي والعشرين، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش؛ حيث قدم المجلس اجمل أيات التهنئة والتبريكات لقائد الوطن وللقوات المسلحة الباسلة (الجيش العربي) والأجهزة الأمنية والشعب الأردني.