اللجنة البارالمبية الدولية تمنح البرغوثي جائزة القيادات الملهمة

عمان – الغد – تزامنا مع يوم المعاق العالمي الذي يصادف يوم غد، يشهد مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين الساعة 12 ظهرا، حفلا مبسطا ومختصرا التزاما بإجراءات السلامة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تنظمه اللجنة البارالمبية الأردنية برعاية رئيسها أ.د حسين أبو الرز وعلى شرف أمينها العام البطلة البارالمبية مها البرغوثي، التي نالت شرف الحصول على جائزة عالمية تمنحها لجنة المراة في اللجنة البارالمبية الدولية للقيادات الملهمة والمنجزة والمؤثرة في عالم المرأة بشكل عام ورياضة المعاقين على وجه الخصوص.

وكانت اللجنة البارالمبية الأردنية رشحت البرغوثي للمنافسة على نيل هذه الجائزة لتصبح أول أردينة وعربية تحصل عليها،، حيث كان من المقرر أن تتسلم البرغوثي جائزتها العالمية خلال فعاليات بارالمبيك طوكيو 2020 بيد أن تأجيل هذه الألعاب بسبب فيروس كورونا دفع اللجنة البارالمبية الدولية لتكليف اللجنة البارالمبية الأردنية بتسليم البرغوثي جائزتها في عمان.

وعبرت البرغوثي عن فخرها وإعتزازها بهذه الجائزة وتقديرها لكل الداعمين لحملة ترشحها مؤكدة أن هذه الجائزة تشكل بالنسبة لها حافزا كبيرا في مرحلتها القادمة وينبغي ان تشكل دافعا كبيرا لمنظومة اللجنة البارالمبية الأردنية وهي تتاهب لإنجازات جديدة خلال مشاركتها المقبلة في بارالمبيك طوكيو.

مها البرغوثي بطلة من ذهب

وتملك البرغوثي التي أعتزلت كلاعبة عام 2017 سجلا حافلا بالأنجازات وهي حاملة الرقم القياسي في عدد المشاركات بدورات الالعاب البارالمبية (7) دورات في كل من ستوك ماندفيل 1984 – بارالمبيك سيؤل 1988 – بارالمبيك سدني 2000-بارالمبيك اثينا 2004- بارالمبيك بكين 2008 – بارالمبيك لندن 2012 – وبارالمبيك البرازيل 2016.

وتوجت البرغوثي خلال مسيرتها الرياضية بـ(105) ميداليات ملونة (50) ذهبية، (30) فضية و(25) برونزية في عديد المشاركات المحلية والعربية والقارية والدولية والباراولمبية في سباقات الكراسي المتحركة، دفع الكرة الحديدية، رمي القرص وكرة الطاولة.

وحازت البرغوثي على وسام الحسين الذهبي للتفوق الرياضي من الدرجة الاولى من جلالة الملك عبدلله الثاني بن الحسين عام 2001، ووسام الحسين من الدرجة الثانية للتفوق الرياضي من المغفور له باذن الله جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال عام 1992.

وهي أول أردنية تنال منصب أمين عام اللجنة البارالمبية، والأردنية الوحيدة التي نالت شرف الفوز بالميدالة الذهبية في دورات الألعاب البارالمبية خلال منافسات كرة الطاولة ببارالمبيك سدني 2000.

وتاليا محطات أخرى في مسيرة البرغوثي البارالمبية:

• عضو مجلس ادارة رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية .

• عضو الاتحاد الدولي الرياضي للمعوقين .

• عضو لجنة اللاعبين الدوليين في اتحاد غرب اسيا للمعوقين .

• عضو مجلس ادارة نادي المستقبل للاعاقة الحركية .

• عضو مؤسس للجمعية الأردنية للثقافة الرياضية.

• صاحبة الميدالية البرونزية لفرق كرة الطاولة في بارالمبيك اثينا 2004 مع اللاعبتين ختام عوض وفاطمة العزام .

• صاحبة الميدالية البرونزية لفرق كرة الطاولة في بارالمبيك بكين 2008 مع اللاعبتين فاطمة العزام وختام عوض.

• حاصلة على الميدالية الفضية لمسابقة فردي كرة الطاولة لدورة الالعاب الاسيوية للاشخاص ذوي الاعاقة في جوانزو بالصين الشعبية عام 2010.

• حاصلة على الميدالية البرونزية لمسابقة فردي كرة الطاولة لدورة الالعاب الاسيوية للاشخاص ذوي الاعاقة في اينشون بكوريا الجنوبية عام 2014.

• حاصلة على (3) ميداليات ذهبية (فردي – زوجي مختلط – فرق) للعبة كرة الطاولة في الدورة العربية الخاصة بالمعوقين (دورة الوفاء) في عمان 1999.

• مشاركة في بطولة العالم لكرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في كوريا الجنوبية عام 2010 .

• صاحبة اول رقم عالمي في سباقات الجري (كراسي متحركة).

(200 متر وذلك في بطولة العالم برلين _المانيا )عام 1994.

• حائزة على المركز الاول في جائزة الشارقة للمعاقين المبدعين (المجال الرياضي) عام 2001.

• اختيرت من قبل اسرة الاعلام الرياضي ضمن افضل (5) رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2006

• مسؤولة مراكز المعوقين التدريبية / امانة عمان الكبرى.

• عضو شرف فخرية لدى فريق المتطوعين الملكي الاردني.

• رئيسة لجنة اللاعبين في الاتحاد الاردني لرياضة المعوقين (سابقا).

• رئيسة اللجنة الاجتماعية في اللجنة البارالمبية الاردنية (سابقا).

• زارت اكثر من (50) دولة في القارات الخمس.