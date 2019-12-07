الرياضةرياضة محلية

اللجنة البارالمبية تبارك فوز الخزاعلة بمنصب نائب رئيس اتحاد أوقيانوسيا

منذ 19 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – بعد تسمية اللجنة البارالمبية الأردنية لرئيس نادي أجيال الغد للكراسي المتحركة محمد الخزاعلة للترشح إلى المنافسة على انتخابات اتحاد أوقيانوسيا للكراسي المتحركة تمكن الخزاعلة من الفوز بمنصب نائب الرئيس لإقليم غرب أسيا، خلال الانتخابات التي جرت في تايلند على هامش البطولة الاسيوية للكراسي المتحركة المؤهلة إلى بارالمبيك طوكيو 2020.
وباركت أسرة اللجنة البارالمبية الأردنية ممثلة برئيسها د. حسين أبو الرز وأمينها العام عطوفة مها البرغوثي وأعضاء مجلس الإدارة فوز الخزاعلة بهذا المنصب معربين عن ثقتهم بقدرته على ترجمة أفكاره للتطوير الألعاب التي تعني بالكراسي المتحركة على أرض الواقع.

الوسوم

مقالات ذات صلة

“حرب النجوم” تنطلق للمرة الثانية على “أرض المريخ ” في باها الأردن – فيديو

منذ 7 دقائق

إيفرتون يبدأ حقبة ما بعد سيلفا بإسقاط تشلسي

منذ 13 دقيقة

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه على إسبانيول

منذ 51 دقيقة

مارادونا وريكيلمي يتنافسان في انتخابات مجلس إدارة بوكا جونيورز

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock