اللجنة البارالمبية تبارك فوز الخزاعلة بمنصب نائب رئيس اتحاد أوقيانوسيا

عمان – الغد – بعد تسمية اللجنة البارالمبية الأردنية لرئيس نادي أجيال الغد للكراسي المتحركة محمد الخزاعلة للترشح إلى المنافسة على انتخابات اتحاد أوقيانوسيا للكراسي المتحركة تمكن الخزاعلة من الفوز بمنصب نائب الرئيس لإقليم غرب أسيا، خلال الانتخابات التي جرت في تايلند على هامش البطولة الاسيوية للكراسي المتحركة المؤهلة إلى بارالمبيك طوكيو 2020.

وباركت أسرة اللجنة البارالمبية الأردنية ممثلة برئيسها د. حسين أبو الرز وأمينها العام عطوفة مها البرغوثي وأعضاء مجلس الإدارة فوز الخزاعلة بهذا المنصب معربين عن ثقتهم بقدرته على ترجمة أفكاره للتطوير الألعاب التي تعني بالكراسي المتحركة على أرض الواقع.