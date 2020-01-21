اللجنة البارالمبية تثمن دور وانجازات نادي العطاء للمكفوفين

عمان – الغد – ثمن أ.د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية عطاء وإنجازات ودور نادي العطاء الأردني للمكفوفين مؤكدا على أن اللجنة البارالمبية حريصة بالانفتاح على أنشطة المراكز والأندية والجمعيات وكافة الجهات التي تعنى برياضة ذوي الإعاقة.

وكان أ.د. أبو الرز يتحدث خلال زيارته أمس الإثنين لمقر نادي العطاء يرافقه السيد جاسر نويران مدير النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب أسيا، حيث التقى أبو الرز ونويران أسرة نادي العطاء للمكفوفين واستمعا إلى ملاحظات رئيسة النادي السيدة سهير عبد القادر ونائب الرئيس السيد حكم جرار وأمين السر د. يونس دودين وأمين الصندوق السيدة سميحة القريوتي وأعضاء إدارة النادي عن قطاع المكفوفين السادة إبراهيم الزيود، إيهاب الشمالي، وسناء الشيخ، بحضور مجموعة من لاعبي نادي العطاء في العاب القوى وكرة الهدف للمكفوفين (سهيل النشاش، عبدالله الشافعي، مصطفى قطف، وعلاء نظام – العاب القوى)، (إياد سميح، أسامة الزيود، مهند صافي، عمار قواقنة، ومسيد الأشهب – كرة الهدف للمكفوفين)، والمدربين المفرغين من الاتحاد الرياضي لقوات الدرك عمر زريقات (العاب قوى)، عبد الله العبادي (كرة الهدف).

وأكد أ.د. أبو الرز تفهم اللجنة البارالمبية لاحتياجات واقتراحات أسرة نادي العطاء وحرصها على التعامل معها بكل شفافية ومسؤولية ووفق الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن ملاعب ومرافق ومنشآت مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين ومقر اللجنة البارالمبية مفتوحة لأسرة نادي العطاء ولفرقه الرياضية ولباقي الأندية والمراكز.

وكانت سهير عبد القادر رئيسة النادي ونائبها السيد حكم جرار شكرا رئيس اللجنة البارالمبية على زيارته التي تؤكد حرص الطرفين على العمل لمصلحة المنتسبين لنادي العطاء ومسيرة اللجنة البارالمبية.

يشار أن نادي العطاء تأسس العام 2012 وهو يعنى بألعاب القوى وكرة الهدف للمكفوفين ورياضة شدون (حديثة العهد)، وأشارت سهير عبد القادر إلى أن النادي يتطلع هذا العام لتنظيم النسخة الرابعة من بطولة أندية دول غرب آسيا لكرة الهدف بعد نسخ 2009 (تحت مظلة جمعية الملتقى الثقافي للمكفوفين) 2012 و2017.

وأشاد رئيس اللجنة البارالمية ورئيسة نادي العطاء بدعم ومبادرة المديرية العامة لقوات الدرك والاتحاد الرياضي لقوات الدرك والتسهيلات التي يقدمانها للنادي.