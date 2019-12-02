اللجنة البارالمبية تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة

عمان – الغد – تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة والذي يصادف يوم الثلاثاء الثالث من شهر كانون اول 2019 تشهد مرافق وصالات وملاعب مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين اعتبارامن الساعه التاسعه والنصف صباحا ، سلسة من الفعاليات انفاذا لشراكة اللجنة البارالمبية الأردنية مع مؤسسة الانسانية والدمج العالمية .

بهده المناسبه تحدثت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية قائلة : “نحن في الاردن نحتفل بإنجازات هؤلاء الاحبة كل يوم وفي كل المجالات و الميادين بفضل الرعاية و الاهتمام الكبير من لدن قيادتنا الهاشمية الحكيمة فقد ابدعوا وانجزوا في الرياضة و الثقافة و الفن و الإقتصاد و الإعلام ومجالات عديدة متسلحين بالإرادة متجاوزين الاعاقة و أية عقبات ، عندما آمنوا بأنفسهم وهدموا جدار العزلة بعزيمة صلبة فآمن بهم المجتمع فهاهم يقفون و يتحدون بإرادتهم لا بأقدامهم ها هم يساهمون بنهضة بلدهم عاكسين الصورة المشرقة لبلدهم الذي أصبح في مصاف الدول المتقدمة والريادية بما توفره من خدمات و اهتمام بهم ، وهذه الخدمات هي من ابرز معايير تقدم الأمم و رقيها ونتطلع لتطويرها بإستمرار و زيادتها و تنويعها”.

وأضافت قائلة : ” إن الرياضة من أهم وسائل دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع مثلما هي بوابة الشهرة و التميز لهم من خلال مسيرة الانجاز التي بدأتها اللجنة البارالمبية الأردنية في أوائل الثمانينات فقد عرف هؤلاء الأبطال الرياضيون العالم وقدموا أنفسهم في مختلف البطولات والمحافل الرياضية الدولية و العالمية فعرفهم العالم من خلال الرياضة ،حيث وفرت لهم اللجنة البارالمبية الأردنية فرص المشاركة وأعدتهم للمنافسة وتحقيق الانجازات ،وأنا الذي اتحدث اليكم نموذج منهم عشت المسيرة لاعبة واعتليت منصات التتويج ثم اتجهت للاداره الرياضية كما ترونني اليوم”.

وقالت :” إن شراكتنا مع مؤسسة (Humanity&inclusion) في هذا الاحتفال تأتي من إيماننا الكبير بالدور و الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة تجاه هؤلاء الاخوة و الاخوات مثلما هي تأكيد على وحدة الاهداف الانسانية النبيلة التي نسعى لتحقيقها وصولا الى مبدأ الدمج ، ونتوجه بالتهنئة لأحبتنا ذوي الإعاقة في يومهم العالمي ، ونكرر ترحيبنا بالجميع في اللجنة البارالمبية الأردنية مصنع الأبطال الرياضيين من ذوي الإعاقة الذين نعتبرهم أبرز شاهد على ما أوردناه من حديث وفي النهاية يسعدني أن ادعوكم للمشاركة بفعاليات اليوم المتنوعة في هذا الصرح من بازار والعاب رياضية دامجة وانشطة تعريفية والجدارية الفنية ،حيث سيكون طاقم منظمة HI معكم لارشادكم لهذه الانشطة ،أتمنى لكم وقتا ممتعاً” .

من جهته عبر أ.د. حسين حسن أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية عن سعادته بتزامن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة مع سلسة الانجازات التي حققتها اللجنة البارالمبية وتمهد لمشاركة نوعيه في بارالمبيك طوكيو 2020 منوها إلى أن استضافة الاردن لفعاليات النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية خلال أيلول الماضي شكلت حدثا نوعيا في مسيرة اللجنة البارالمبية ومنحت الفرصة لكوكبة كبيرة من أبطال وبطلات الاردن لاعتلاء منصات التتويج.