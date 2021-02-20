اللجنة البارالمبية تنعى فقيدها الراحل منصور سبع العيش

عمان – الغد – نعت أسرة اللجنة البارالمبية الاردنية فقيدها الراحل منصور فائق سبع العيش “أبو فائق” الذي انتقل إلى رح مته تعالى فجر اليوم السبت عن 72 عاما وشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة في مقبرة أم الحيران.

واستذكر رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية ا.د حسين أبو الرز والأمين العام مها البرغوثي وأسرة اللجنة مناقب الفقيد وانجازاته ودوره الرائد في مجال رياضة المعوقين، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ويشار إلى أن الفقيد منصور سبع العيش يرأس نادي الوفاء للمعوقين منذ تأسيسه عام 95، وهو حكم دولي في رفع الأثقال، ومثل الأردن خلال عقد الثمانينات في دورة ألعاب ستوك مانديفيل، وشارك كحكم في دورتي الألعاب البارالمبية أتلانتا 96 وأثينا 2004، وهو عضو مجلس إدارة سابق في كل من اتحاد رياضة المعوقين واللجنة البارالمبية، وكانت له اسهامات كبيرة كلاعب في مجال رفع الأثقال وكرة الطاولة.