اللجنة التأديبية تفرض عقوبات وغرامات بحق الرمثا والفيصلي

خالد الخطاطبة

عمان-قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، ايقاف لاعب فريق الرمثا هادي الحوراني لمدة 4 مباريات، وتغريمه مبلغا ماليا مقداره ألفي دينار، وذلك بسبب دفعه للحكم والتلفظ بالفاظ نابية، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الفيصلي، وفق ما جاء في القرار.

كما تقرر ايقاف أمين سر نادي الرمثا محمد ابو عاقولة لمدة 6 مباريات، وتغريمه مبلغ 2500 دينار، بسبب صراخه على الحكم وشتمه بالفاظ نابية وفق ما جاء في القرار.

كما تقرر ايضا، ايقاف أمين صندوق النادي الفيصلي سامر الحوراني لمدة 6 مباريات، وتغريمه 2500 دينار، بسبب صراخه على الحكم، والصراخ على الموظف الذي حاول تنبيهه بعدم قانونية دخوله عند غرف غيار اللاعبين بعد نهاية المباراة أمام الرمثا.