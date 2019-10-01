اللجنة التوجيهية تناقش معايير تقييم جائزة “ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية”

عمان- الغد– اجتمعت اللجنة التوجيهية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية اليوم في رئاسة الوزراء لمناقشة واعتماد أسس وآليات ومعايير التقييم للجائزة.

وترأست الاجتماع وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة بحضور أعضاء اللجنة التي تضم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة، والمدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة، والمدير التنفيذي لجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز لبنى طوقان، ومندوب مؤسسة ولي العهد نجود سرحان.

واستعرضت اللجنة تقدم سير العمل في الجائزة والتي أغلق باب المشاركة والتسجيل بها مع نهاية شهر أيلول وبحث واعتماد آليات ومعايير التقييم المتمثلة في الكفاءة والفعالية، وسهولة الاستخدام، والابداع للطلبات المقدمة للجائزة والمتمثلة في تطبيقات على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة تُعنى بتطوير الخدمات الحكومية.

كما بحثت اللجنة مهام لجان الفرز والتقييم التي ستعمل على فرز الطلبات المقدمة من قبل المشاركين وتقييمها وفق الشروط والمعايير المحددة، حيث تم اعتماد الفرق التي تتكون منها هذه اللجان والمتمثلة في الفريق الفني والتكنولوجي المختص في مجال تطوير البرمجيات، والفريق الريادي المعني بخدمات القطاع الحكومي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المراحل القادمة من الجائزة بحضور ممثلين عن الجانب الإماراتي عبر تقنية المحادثة المرئية (سكايب) والتأكيد على أهمية دور لجان الفرز والتقييم للطلبات المشاركة في الجائزة.

ويشار إلى أن الجائزة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، تم إطلاقها ضمن الشراكة الأردنية الإماراتية في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي، تستهدف طلبة الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة لتصميم تطبيقات ذكية للخدمات الحكومية في ستة قطاعات وهي الصحة، والتعليم، والسياحة، وبيئة الأعمال، والنقل، والمياه.