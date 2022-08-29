اللجنة التوجيهية لدعم الصناعة تعقد اجتماعها الأول الثلاثاء

يرأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يوم غد الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الخاصة بصندوق دعم وتطوير الصناعة والتي تم تشكيلها وفقا لنظام الصندوق الذي صدر مؤخرا رقم (45) لسنة 2022.

وستناقش اللجنة عددا من الموضوعات الأساسية المتعلقة بعمل الصندوق وآليات العمل.

ويستهدف الصندوق تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وكذلك زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص عمل إضافية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يستهدف تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.