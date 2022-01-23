“اللجنة الثلاثية” تقرر تأجيل ربط الحد الادنى للاجور بالتضخم للعام المقبل 

رانيا الصرايرة

عمان _ قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تأجيل تطبيق قرار، صدر سابقا عنها، يقضي بزيادة الحد الادنى للاجور للسنوات 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية، ليتم تطبيقه مع بداية العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات بحسب مدير مديرة علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة.

وقال الدهامشة ل”الغد” ان لجنة العمل الثلاثية اجتمعت بتاريخ 10/1/2022 لتناقش امكانية تطبيق قرارها الذي اتخذته في شهر شباط من عام 2020 القاضي بربط الحد الادنى للاجور للاردنيين البالغ 260 دينارا بنسبة التضخم مع بداية 2022 لتقرر تأجيل تطبيق هذا القرار حتى بداية العام المقبل ليمتد تطبيقه على مدى ثلاث سنوات.

وفيما يخص العمال غير الاردنيين والذي نص قرار اللجنة المتخذ سابقا بأ يكون 230 دينارا مع بداية عام 2021 ، اي العام الماضي وان تتم زيادته على مدى سنتين مع بداية عام 2022 ليتساوى مع الحد الادنى للاجور للاردنيين، اعلن الدهامشة ان اللجنة قررت ” ان يصبح الحد الادنى للاجور لغير الاردنيين للعام الحالي 245 دينارا، وسيصبح 260 دينار مع بداية العام المقبل.

[email protected]