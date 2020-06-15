اللجنة الطبية في اتحاد الكرة تعقد ورشة عمل لاندية المحترفين

عمان – الغد – تعقد اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم، عند الخامسة مساء اليوم الإثنين، ورشة عمل لأطباء ومعالجي الفريق الأول لأندية المحترفين، باشراف نائب رئيس اللجنة الدكتور يحيى المحارمة.

وتهدف الورشة، الى استعراض كافة التفاصيل المتعلقة باجراءات السلامة العامة، بالتزامن مع عودة فرق دوري المحترفين للتدريبات، تأهباً لاستئناف الموسم في الاسبوع الاول من آب (اغسطس) المقبل.

وتتطلع اللجنة الطبية في الاتحاد، الى شرح كافة الارشادات التي وردت في التعميم الذي اصدره الاتحاد في 13 حزيران (يونيو) لاندية المحترفين واكاديميات كرة القدم، بعد اعتماده من اللجنة الاولمبية والجهات الرسمية، مع التأكيد على ضرورة اتباع جميع التعليمات الصحية، مع اتاحة الفرصة للاجابة على الاسئلة والاستفسارات.

وينتظر ان يصدر الاتحاد خلال الفترة المقبلة، البرتوكول الصحي المتعلق باجراءات السلامة العامة خلال المباريات، قبل استئناف الموسم الكروي 2020.

ويمضي الاتحاد في سلسلة من الاجراءات الوقائية، في اطار حرصه الشديد، على سلامة اركان اللعبة، باعتبار ذلك أولوية رئيسية، خاصة مع جائحة كورونا، التي اوقفت جميع نشاطات كرة القدم محلياً، على امتداد الاشهر الثلاثة الماضية، قبل سماح الجهات الرسمية مؤخراً، بعودة التدريبات الاندية والاكاديميات، وفق ضوابط صحية صارمة.

وينتظر ان يعقد الاتحاد خلال الفترة القادمة، سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الطبية، مع مختلف الاندية التي تشارك في بطولات الموسم الكروي 2020.