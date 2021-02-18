“اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة” تبحث تعزيز التعاون في العديد من الملفات

عمان- الغد- بدأت بمقر وزارة التعاون الدولي المصرية اليوم الخميس الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التاسعة والعشرين.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس فقد ترأس الوفد الوزاري الأردني وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ومشاركة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وحضور السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة ووفد فني من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وترأس الجانب المصري للاجتماعات الوزارية التحضيرية وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وممثلي 9 وزارات وجهات حكومية مصرية.

وتأتي الاجتماعات التحضيرية في ضوء جلسة المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي والتي تم فيها التواقف على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في النصف الأول من اذار المقبل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وقد وجهت م . علي الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال والاستضافة والتحضير على مستوى كافة الجهات المعنية لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، وكذلك بحث ملفات التعاون الثلاثي بين الأدرن ومصر والعراق في ضوء توجيهات قادة البلدان الثلاثة، والاجتماعات على مستوى الوزراء.

وقالت الوزيرة علي أننا نتطلع إلى انعقاد أعمال اللجنة العليا منتصف مارس المقبل وفقًا لما تم التوافق عليه من قبل رئيسي وزراء البلدين، وأن يتم التوصل لرؤية مشتركة وواضحة في ملفات التعاون بين البلدين لإنجازها والتوقيع عليها خلال أعمال اللجنة بما يعزز من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين .

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية رحبت بداية الاجتماع، بالجانب الأردني والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر.

وأكدت أهمية تفعيل آلية اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري بين ممثلي كافة الجهات وأهمية وضع مقترحات واضحة لتفعيل مشروعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين مصر والأردن والعراق لكي يتم الاتفاق خلال اجتماع التعاون الثلاثي المزمع عقده على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة، على كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.

وبحث الجانبان المصري والأردني الوثائق ومجالات التعاون المقترحة في عدة قطاعات من بينها الري والإسكان والجمارك والتعاون الدولي والطيران والهجرة.

كما تطرقت المباحثات إلى آليات ومشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في مجالات الربط الكهربائي، والبترول والغاز، والصحة والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، والتكامل الصناعي وغيرها.