اللجنة الملكية.. توصيات أن يكون أحد المرشحين 3 الأوائل في كل قائمة انتخابية حزبية من الشباب

عمان- الغد- أعلن عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أحمد شيخة، الأحد، وجود توافق في لجنة الشباب على توصية بإلغاء شرط الاستقالة من الوظيفة للترشح للانتخابات وإبداله بالإجازة من دون راتب.

وقال شيخة، عبر قناة المملكة، إن لجنة الشباب أوصت بأن يكون أحد المرشحين الثلاثة الأوائل في كل قائمة انتخابية حزبية من فئة الشباب أقل من 35 سنه.

وأضاف، أن للجنة الشباب مهمتين رئيسيتين “تمكين الشباب في البيئة التشريعية والبيئة السياسية، وتشمل الشباب في المدارس والجامعات.”

وأِشار، إلى وجود توافق في لجنة الشباب على التوصية بإعفاء فئة الشباب الأقل من 35 سنه من رسوم الترشح للانتخاب.

وذكر وجود توصية بتخفيض سن الترشح من 30 إلى 25 عام.