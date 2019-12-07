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اللجنة المنظمة تقرر نقل نهائي “خليجي 24” لاستاد عبد الله بن خليفة

منذ 43 دقيقة

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الدوحة – قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) التي تستضيفها قطر، إقامة المباراة النهائية بين السعودية والبحرين، يوم غد الأحد، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان من المقرر في البداية إقامة المباراة على استاد خليفة الدولي بالدوحة، لكن اللجنة المنظمة غيرت الملعب.

وسيواجه “الأخضر” السعودي البحرين في المباراة الختامية لتكون المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في مباراة نهائية بالبطولة.

وتسعى السعودية لإضافة اللقب الخليجي الرابع إلى خزائنها بينما تحلم البحرين بالتتويج الأول. (إفي)

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