اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين تلتقي رئيس الديوان الملكي

عمان-الغد- التقت اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين صباح اليوم 26 حزيران معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في الديوان العامر وذلك لتهنئة جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة، ملك البلاد بالأعياد الوطنية التي لا زلنا نتفيأ ظلالها من مئوية الدولة الى تعريب قيادة الجيش العربي الى ذكرى معركة الكرامة الخالدة مرورا بالاستقلال ويوم الوفاء والبيعة وذكرى إطلاق رصاصة الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وقد ألقى كل من العقيد الركن م حسين المحارمة / امين سر اللجنة والعميد الركن م / عبدالله المومني / رئيس اللجنة كلمات بهذا اللقاء ثم ألقى رؤوساء تجمعات الجنوب واربد للمتقاعدين العسكريين والمنسق العام لملتقى بدو الوسط وممثلة المتقاعدات العسكريات وممثل ضباط الصف كلمات بهذه المناسبة وجرى بعد ذلك تبادل حوار اخوي تم فيه عرض مطالب وأمنيات العسكريين السابقين من كافة الاخوة الحضور وتفضل معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بالرد واعدا بنقل معظم مطالبنا الى جلالة قائدنا الاعلى.

وبهذه المناسبة نتقدم من معالي الاخ العزيز رفيق السلاح رئيس الديوان بًابلغ مشاعر التقدير والاحترام مثمنين دوره الرئيس بالتواصل وفتح باب ديوان الهاشميين والشعب لا بل والعرب بوجه كل من يرغب. وشكر خاص ايضا الى عطوفة العميد الركن سفيان سليحات رئيس المكتب العسكري لجلالة الملك المعظم والذي تشرفنا بحضوره اللقاء.

حفظ الله الوطن وجلالة سيدنا دوما ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اسماء الاخوة والاخوات الحضور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ زيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عميد عبدالله عيسى المومني. عميد احمد عبد الكريم الرقاد.عقيد حسين علي المحارمة ، عقيد رياض ضرغام الفالح ، عقيد علي قاسم ابداح ، عقيد محمد مضحي الشمري ، عقيد عبد الرحمن البدور ،عميد محمد علي نجادات ، عقيد محمد العجلوني ، عميد محمد سالم الخضير ، عميد بشير الزعبي ، عميد متعب محمد الزهير ، عميد محمد ناجي عِوَض مناجره. م١ امل عطيوي حباشنة ، وكيل مخلد عبيد الصاروم ، عميد عبدالله جعفر القرالة ، نقيب محمد احمد ابو عاقولة ، مقدم صالح سلامة الخضور ، عقيد حسين عبد الرحمن السخني ، عقيد وائل وهبة ، مقدم آمنة محمد قويدر