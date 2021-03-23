اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة توجه بيانا للخصاونة

عمان- الغد- طالبت اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة و الميدان في بيان لها وجهته إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعدم المماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق مع الحكومات السابقة.

تاليا نص البيان:

دولة رئيس الوزراء الأكرم .

بوساطة معالي وزير الصحة الأكرم

سنخاطب دولتكم من خلال توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، فلقد كان القدوة في شكر الكوادر الفنية و له الشكر حيث أوعد بأنه لن ينسانا. فكيف لكم أن تتجاوزوا من أوجدكم في هذه المناصب لخدمتنا ، و هنا نتكلم عن دولة المؤسسات و القانون فمنذ بداية الجائحة و الأمور من تأجيل إلى مماطلة إلى تسويف من خلال الوزراء السابقين لتحقيق مطالب المهن الطبية المساندة و عدد كوادرها 6000 فني، ممثلين لـ20 تخصصا، ناهيك عن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ادعي أنه ينسى ما تم التفاوض عليه، و نعود ونكرر بمخاطبتكم من خلال توجيهات قائد الوطن حفظه الله و رعاه حينما قال يكفي، و نقول:



1- يكفي تعطيلاً للدستور الأردني و توجيهات قائد الوطن و مخالفة العهود الدولية بخصوص الإفراج عن مسودة قانون نقابة المهن الطبية من رئاسة الوزراء الى مجلس الأمة منذ 7 سنوات .



2- يكفي إنكار و تهميش لدور المهن الطبية المساندة في جائحة كورونا فهم كانوا يمثلون الطب الوقائي و التشخيصي العلاجي في جائحة كورونا من فنيين المختبرات و الأشعة و السجل الطبي و التخدير و التعقيم و الرقابة الصحية و الصحة العامة و مساعدي الصيدلة و باقي المهن الطبية المساندة.



3- يكفي استقواء على المهن الطبية المساندة بعدم العدالة الوظيفية المختصة بالعلاوة الفنية حيث لا تتجاوز علاوة المهن الطبية المساندة 90% و الحد الأدنى لباقي المهن الطبية الصحية 135%.

4- يكفي التأخير بالعمل على تجهيز المسارات المهنية للمهن الطبية المساندة أسوةً بباقي النقابات التي تم إقرار مساراتها المهنية.

5- يكفي الاستقواء على الفنيين في الميدان بعدم رفدهم بتعيين كوادر جديدة لتغطية النقص الحاد جراء مجزرة التقاعدات في ظل جائحة كورونا .

6- يكفي استبعاد المهن الطبية المساندة من علاوة العمل الإضافي و بدل التنقلات وا نصافهم بالحوافز أسوة بباقي المهن الطبية و الصحية.

وبناء على ما تقدم فإننا سنعلن التصعيد ليسمع صوتنا.

و اقبلوا الاحترام.

رئيس اللجنة الوطنية للمهن الطبية والصحية المساندة

السيد حسين العوران