اللجوء لمن يمنح الأمان ويُطمئن القلب.. حاجة تبدد شعور الوحدة

ربى الرياحي

عمان- كلما ازدادت الحياة صعوبة وتضاعفت المتاعب، وكثرت الضغوطات النفسية، كانت الحاجة أكثر لعلاقات مغلفة بالثقة، تضفي شعور الأمان، وتمنح الأريحية، ويكون اللجوء إليها كـ”مأوى آمن” يبعد شبح الوحدة، ليشعر الفرد أن الأمل ما يزال حاضرا، وأن اليأس لا مكان له.

في لحظات معينة، خصوصا حينما “تضيق” الدنيا بعين أحدهم، يبحث عن أكثر شخص يضفي عليه السكينة بإمكانه اللجوء اليه، وكله ثقة بأنه ملجأه الوحيد، وإن كان الحل بأن يستمع إليه فقط، أو يلقي على مسامعه كلمات مريحة، أو يهدئ من خوفه وقلقه، يستوعب غضبه، ولا يحاكمه على أخطائه.

في العلاقات الإنسانية عامة، هنالك التقاء روحي، وهذا تماما ما يبحث عنه معظم الناس ويجدونه بأشخاص لديهم القدرة على دعم من حولهم ومساندتهم وفهمهم، يجيدون الإنصات لصوت ومشاعر من يحبون.

هذا النوع من الأشخاص تحديدا يعرفون كيف ينثرون بذور الطمأنينة في قلوب أحبتهم، حتى وإن امتلأت بالهموم والألم، هم ببساطتهم وصدقهم ونظرتهم التفاؤلية للحياة يستطيعون إسقاط كل الأثقال عن كواهلهم يعطونهم من وقتهم وروحهم ويكونون العون لهم بالنظر للأمور بطريقة أكثر إيجابية.

المريحون في الحياة قد يكونون قلة قليلة، لكنهم قادرون على تهدئة أمواج الألم في دواخلنا، هذا ما تؤكده العشرينية سندس أحمد التي تؤمن أن “القرب ليس بالمسافة أو المكان وإنما قرب الروح من الروح وتآلفها مع شخص دون غيره”.

هي شخصيا لا يمكنها أبدا أن تكون قريبة من الجميع، وخاصة في أوقات حزنها وقلقها، لذا تفضل في تلك اللحظات أن تكتفي بصديقتها المقربة جدا، لكونها قادرة على فهمها حتى قبل أن تنطق بكلمة واحدة.

وتلفت إلى “أننا جميعا نحتاج لمن يربت على قلوبنا ويطمئنها ويمنحها السكينة والسلام باستمرار حتى نستطيع إكمال طريقنا وتحمل كل المصاعب التي تعترضنا”، مبينة أهمية وجود هؤلاء الأشخاص في الحياة لما لديهم من إحساس عالٍ وتفهم عميق لكل الحالات النفسية التي تعصف بالإنسان بين الحين والآخر.

الاختصاصي النفسي الدكتور يوسف مسلم، يرى أن الرابط العاطفي في العلاقة الإنسانية هو ما يفسر الارتياح لأشخاص دون غيرهم، فهناك من يستطيع أن يبني علاقة روحية مع الآخر تركز في الدرجة الأولى على التفاهم والانسجام والتجاذب والقدرة على التعمق في نفسيته بحب وشفافية.

وتختلف الروابط العاطفية باختلاف شكل العلاقة، وفق مسلم، الذي يؤكد أن وجود مثل هؤلاء يشعر الشخص أنه ليس وحده، فمجرد الجلوس مع شخص مقرب تجمعك به علاقة قوية، فإنه يشعرك بالسند والراحة والأمان، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الإنسان بحاجة إلى هذه الروابط الاجتماعية والانتماء لأشخاص يعرفون جيدا كيف يمدونه بالسكينة والتفاؤل حتى يظل مستقرا وقويا ويتجنب الشعور بالوحدة الذي كما يطلق عليه في علم النفس بـ”القاتل الصامت”.

ويبين مسلم أن الوحدة تمنع الشخص من التفكير بمنطق، ووجود الناس وتحديدا المريحين في حياته يخلصه من هذا الشعور، ويمنحه بالمقابل الإحساس بالأمان. وبحسب مسلم، فإن الصحة النفسية للشخص مرهونة بقدرته على التواصل وبناء ارتباطات عاطفية لأن عجزه عن ذلك حتما سيسبب له الاكتئاب، وسيدفعه أيضا إلى ارتكاب بعض السلوكيات السلبية.

ويقول الاختصاصي الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، إن الإنسان بحاجة دائمة الى التواصل مع الآخرين، لأنه اجتماعي بطبعه، والحاجة إلى الآخر ليست مادية بالضرورة، بل هي حاجات معنوية ونفسية. وكثير من الأشخاص لهم علاقات متعددة منهم أقارب، وأصدقاء، وزملاء عمل، ومن العلاقات ما هو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه العلاقات ليست بالدرجة نفسها في حقيقتها، وإن كانت لا تبدو كذلك دائما.

وهذا يعود الى أسباب عدة منها درجة الانسجام مع كل شخص، والتقارب الفكري والاهتمامات، ودرجة التواصل، والتوافق والانجذاب الروحي، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، “الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف”. وقد ترتاح لشخص أكثر من آخر، وهذه طبيعة البشر والنفوس.

ووفق سرحان، يمر الإنسان بظروف متعددة، بحاجة أحيانا إلى من يكلمه ويتبادل الحديث والرأي معه، أو يعرض عليه مشكلة، أو يسر له “هما” فيلجأ الى شخص بعينه دون الآخرين، ما يعطي الشعور بالارتياح النفسي لمجالسته والحديث معه، وقد يطلعه على بعض الأسرار، أو يطلب مشورته، وقد يكون هذا الشخص من داخل الأسرة أو خارجها.

والإنسان عندما يكون في ظروف صعبة مادية أو نفسية، يبحث الى من يستمع إليه وينصت الى كلامه، ويهتم بحديثه، ومثل هؤلاء لديهم القدرة على استيعاب الآخرين وحفظ أسرارهم وحل مشكلاتهم أو على الأقل التخفيف من الضغوطات التي يعانونها.

إلى ذلك، هم مصدر ثقة، ولديهم قدرة على التحمل والصبر وتقديم المساعدة وقدرة على الفهم وتحليل الأمور وتبسيطها، ما يترك الاثر الإيجابي من الشخص نفسه صاحب الحاجة مهما كانت مشكلته، فيشعر بالارتياح والطمأنينة.

ويلفت سرحان الى أن الشخص المتفائل يزرع الأمل عند الآخرين، مهما كانت ظروفهم لأنه كما يقال: “التفاؤل معدٍ”، بينما التشاؤم يترك أثرا سلبيا، لذا فإن إدامة التواصل والاتصال مع الآخرين والسؤال عن أحوالهم ومتابعة أمورهم تجعل من الشخص موضع ثقة واحترام.

كما أن بشاشة الوجه والتبسم والفكاهة والهدوء والتجاوز عن الزلات والأخطاء، تقرب الشخص من الآخرين وتدخله الى قلوبهم، وتخفف من همومه، فالإنسان بحاجة الى من يقف الى جانبه خصوصا في الظروف الصعبة، ولو بالكلمة الطيبة، أو الإنصات الجيد.

ويؤكد سرحان أن كسب قلوب الآخرين فن لا يجيده الجميع، ومن يستطيع كسبها يستطيع التأثير، وقد يذهب شخص الى آخر مسافة طويلة لمجالسته والحديث معه، لشعوره أنه بحاجة إليه، فهو كالطبيب يداوي ويخفض الآلام، ليست آلاما عضوية، بل نفسية، فرضتها ظروف الحياة والتعامل مع الآخرين.

وكما يقول سرحان، النفسية القوية أكثر قدرة على مواجهة مشكلات الحياة وهمومها، وهذا ينعكس أيضا على الصحة البدنية، ومن أهم مؤشرات النجاح أن يكون الشخص موضع ثقة الآخرين تحديدا في المواقف الصعبة، يخفف عنهم، وينقلهم من حالة اليأس والإحباط الى حالة الأمل والتفاؤل.