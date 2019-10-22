اللحام: الجهاز الفني لمنتخب الشباب حقق جميع الأهداف

عمان – الغد – أكد المدرب بلال اللحام، ان منتخب الشباب تحت 19 عاما ، سيقدم صورة مشرفة خلال مشاركته بالتصفيات الآسيوية، التي ستنطلق بالعاصمة البحرينية المنامة، في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

واوقعت قرعة التصفيات، منتخب الشباب في المجموعة الخامسة، حيث يستهل مشواره امام بوتان يوم 6 تشرين الثاني، ثم بنغلاديش 8، قبل ان يختتم مشاركته بمواجهة المستضيف البحرين 10 من الشهر ذاته.

وقال اللحام :” إن الفريق واجه خلال مرحلة التحضيرعدة مدراس كروية آسيوية، تتناسب امكانيتها مع مستوى منتخبات مجموعتنا بالتصفيات، وذلك لتمثيل المنتخب بصورة مشرفة خلال الاستحقاق الآسيوي”.

واضاف :” الجهاز الفني للمنتخب حقق جميع الاهداف التى سعى اليها خلال فترة الاعداد الجادة والمكثفة، والتي استمرت لعدة اشهر، مشيراً الى ان الفريق وصل إلى مرحلة جيدة من الناحية البدنية والفنية والذهنية، استعداداً لخوض غمار التصفيات”.

وحول طموحات الفريق قبل انطلاقة التصفيات قال اللحام : “أن الجهاز الفني يدرك حجم المهمة، وسيكون هدفنا هو تكرار الانجازات التي حققه المنتخب خلال مشاركاته السابقة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق بذلك”.

إلى ذلك، يواصل المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية، على فترتين، الصباحية في مركز اللياقة البدنية التابع لاتحاد الكرة، حيث يتطلع الجهاز الفني لرفع المؤشر البدني، فيما الوجبة المسائية، على ملاعب الكرامة والبولو والسلط وجاوا، بهدف تعزيز النواحي الفنية والتكتيكية، بالاضافة لتصحيح الاخطاء التي حدثت خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

وتضم تشكيلة المنتخب خلال التحضيرات 25 لاعباً، قبل اختيار الـ 23 الذي سيمثلون الفريق بالتصفيات وهم: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، أصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو سالم، ليث أبو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الأسعد، فيصل أبو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، سيف البشابشة، أويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد أبو طه، محمود الصلاج، عمار فتح الله، رزق بني هاني، أحمد العقرباوي، براء عطية.

ويضم الجهاز الفني الى جانب اللحام كل من اداري الفريق شفيق عويس، مساعد المدرب ماجد السقار، مدرب الحراس عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الاعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج احمد قدورة ومسؤول اللوازم محمد علاونة.