اللحام: تحضيرات منتخب الشباب تسير بصورة جيدة

عمان – الغد – أكد مدرب المنتخب الوطني للشباب تحت عاما 19 لكرة القدم بلال اللحام، أن تحضيرات الفريق، تسير بصورة جيدة، ووفق الخطة الموضوعة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وقال اللحام ان الجهاز الفني الذي يضم مساعد المدرب غياث التميمي ومدرب الحراس عمر الكسواني، ومدرب اللياقة مظفر معمر يقوم بعمل كبير من أجل تجهيز المنتخب بالصورة التي تشرف الجميع، مشيراً الى أهمية بذل ومضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة التي ينتظر فيها “النشامى الشباب” استحقاقات مهمة، والتي تسبق الاستحقاق الاهم المتمثل بخوض غمار تصفيات كأس آسيا، التي ستقام في البحرين تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وتناول اللحام موضوع معسكر تركيا الذي سيقام خلال الفترة من 21-27 تموز (يوليو) الحالي، بمشاركة 23 لاعباً، حيث اكد ان التجمع الذي يتخلله خوض مباراتين وديتين، سيخصص للتركيز بشكل كبير على الجوانب البدنية والفنية، مما سيمنح الجهاز الفني فرصة أكبر للتعرف على قدرات اللاعبين وتطويرها، بما يتناسب مع الأهداف المتمثلة في زيادة رقعة التحضير للتصفيات القارية، معرباً عن شكره للدعم الذي يلقاه المنتخب من اتحاد الكرة في توفير سبل الإعداد المناسب.

من ناحيته اشاد اداري المنتخب شفيق عويس بالاجواء الايجابية والانضباط التام الذي يسود تحضيرات اللاعبين، لافتاً إلى أن الجميع يبدي حماساً منقطع النظير، ورغبة واضحة في حمل شعار وقميص المنتخب.

واكد الجهاز الطبي المكون من الدكتورين نزار بشتاوي ومحمد عبابنة والمعالج اشرف صقر، على جاهزية اللاعبين وعدم وجود اي اصابة لتشكيلة المنتخب التي تضم 27 لاعباً هم: احمد الجعيدي، قيس عباسي، اصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، محمود الصلاج، سيف البشابشة، زيد الحياري، محمد الذريوات، عامر جاموس، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله.