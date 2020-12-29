اللحام: لدي الكثير من الحديث لأبوح به

عمان – الغد – أكد المدير الفني لفريق الحسين إربد بلال اللحام، أن الفريق يعاني من أوضاع صعبة تسببت في ظهوره بشكل لم يرض طموحات الجماهير، كاشفا النقاب عن رغبته بالبوح في الكثير من المواضيع، بانتظار حلول الوقت المناسب.

وكشف اللحام في تصريح صحفي، أنه جاء إلى فريق يعاني من مشاكل بدنية وفنية، إلى جانب مشاكل إدارية، ظهرت بشكل واضح عندما غادر اللاعبون الفندق قبل مباراة الوحدات، دون أن يحصلوا على إذن من الجهازين الفني والإداري، معتبرا أن هذا التصرف يؤشر على الكثير من الأمور، ويجسد واقع الفريق.

وبين المدرب أنه لا مجال الأن للحديث بالتفاصيل، كون الفريق أمامه 4 مباريات بالدوري، واعدا الحديث بصراحة أكبر في قادم الأيام، مؤكدا أن لديه الكثير من الكلام ليبوح فيه.

وبين اللحام أنه طلب عقد لقاء مع اللجنة الفنية في النادي، لشرح الكثير من التفاصيل المتعلقة بالفريق على مختلف الصعد.

وأختتم اللحام حديثه بالتأكيد على أنه كان يدرك صعوبة الموقف قبل تسلمه للمهمة، ولكن حبه للنادي، وحرصه على عدم رفض دعوة الإدارة لتدريب الفريق، دفعه للموافقة، متمنيا التوفيق للنادي في المبارايت الأربع الأخيرة بالدوري.

–(أخبار النجوم)