اللحام مدربا لفريق الحسين إربد

عمان – أعلنت إدارة نادي الحسين إربد، اليوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع المدرب بلال اللحام لتدريب فريق النادي لكرة القدم.

وأكد مدير نشاط الكرة في النادي ليث أبو عبيد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان اجتماعا عقد مساء اليوم مع اللحام انتهى بالاتفاق على جميع التفاصيل. ويتولى اللحام مهمة المدير الفني خلفا للمدير الفني عثمان الحسنات الذي جرى إنهاء عقده رسميا. يشار إلى أن فريق الحسين يحتل المركز الخامس بدوري المحترفين لكرة القدم برصيد 19 نقطة.

مقالات ذات صلة