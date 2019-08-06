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اللحام يؤكد جاهزية منتخب الشباب للاستحقاقات المقبلة

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أكد مدرب منتخب الشباب تحت 19 لكرة القدم، بلال اللحام جاهزية الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وتمكن المنتخب، من الفوز على فريق شباب الأردن، بهدف وحيد سجله اللاعب وسيم ريالات، في المباراة الودية التي اقيمت على ملعب الامير حسين بالسلط، ضمن سلسلة مبارياته الودية مع الاندية المحلية.

وقال اللحام،:”  إن مباراة شباب الأردن كانت فرصة للجهاز الفني لتجربة كافة اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم فنياً وبدنياً قبل اختيار التشكيلة التي سيتم اختيارها للمشاركة في معسكر الجزائر الاعدادي”.

وينتظر ان تغادر بعثة المنتخب إلى الجزائر 15 الشهر الحالي، لاقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة اصحاب الارض مرتين، قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا المزمع اقامتها في فلسطين 23 من الشهر ذاته، والتي ستكون بمثابة البروفة قبل المشاركة بالتصفيات القارية التي ستنطلق بداية تشرين الثاني (نوفمبر)  المقبل في البحرين.

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