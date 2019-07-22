اللحام يُشيد بالاجواء الايجابية التي تسود معسكر منتخب الشباب في تركيا

عمان – الغد – اشاد مدرب المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، بلال اللحام، بالاجواء الايجابية التي تسود معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة “اسطنبول” التركية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وبين اللحام أن الاجواء رائعة ومثالية، من خلال قرب ملاعب التدريب والمباريات والقاعات وتوفر كافة المستلزمات، مما يساهم في وضع أساس متين للمنتخب، مشيراً الى أن التجمع فرصة مناسبة لزيادة الانسجام والترابط بين الجهاز الفني واللاعبين، وكذلك ادخالهم في اجواء المنافسات الدولية من خلال خوض وديتي الهند وعُمان يومي 24 و26 تموز (يوليو) الحالي.

ويخوض لاعبو المنتخب تدريباتهم الفنية والبدنية بجدية وحماسة على فترتين، صباحية ومسائية، ووفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني، الذي يضم الى جانب اللحام، مساعد المدرب غياث التميمي ومدرب الحراس عمر الكسواني ومدرب اللياقة مظفر معمر وتهدف لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بشكل تدريجي، الى جانب التدريبات التكتيكية والفنية، كما يحرص الكادرعلى عقد اجتماعات يومية مع اللاعبين لشرح التدريبات، والوقوف على بعض الجوانب الفنية.