اللحوم الحمراء تقفز إلى 12 ديناراً ومطالبات بسقوف سعرية

طارق الدعجة

عمان- طالب مواطنون وزارة الصناعة والتجارة والتموين بضرورة التدخل السريع للحد من الارتفاع “غير المبرر” في أسعار اللحوم الحمراء الطازجة.

ودعا مواطنون الوزارة لوضع سقوف سعرية عادلة لاسعار بيع اللحوم أسوة بالسلع الاخرى التي تم وضع سقوف سعرية لها سابقا مثل الدواجن وبيض المائدة وأصناف من الخضار الاساسية.

وأجرت “الغد” رصدا محدودا في مناطق مختلفة من العاصمة، إذ لوحظ حدوث ارتفاع في أسعار بيع اللحوم بنسب تراوحت بين 14 % الى 33 % مقارنة بالمستويات التي سجلتها قبل نحو ثلاثة اسابيع.

ووصل سعر كيلو اللحوم البلدية 12 دينار بعد ان كان يباع بـ9 دنانير في حين بلغ سعر كيلو اللحوم المستورة الطازجة 8 دنانير بعد ان كانت تباع بـ7 دنانير.

وبرر اصحاب محال بيع اللحوم الارتفاع بالأسعار الى نقص الكميات المعرضة بالسوق المحلية بخاصة البلدية منها في ظل وجود اقبال على شراء هذه المادة.

وقال الاربعيني سيف حمزة انه تفاجأ عندما ذهب الى محال بيع اللحوم بارتفاع اسعارها بنسب كبيرة عما كانت علية قبل ثلاثة اسابيع حيث وصل سعر كيلو اللحوم البلدية الى 11 دينار والمستوردة منها الى 8 دنانير للكيلو.

ووصف سيف الارتفاع الحاصل في اسعار اللحوم بغير المبرر وفيه استغلال واضح لحاجات المواطنين داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتدخل وفرض رقابة مشددة على الاسواق للحد من اي ممارسات استغلالية للمواطنين في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر بها المملكة.

واكد موظف القطاع الخاص الثلاثيني اسامة ايهم حدوث ارتفاع كبير وغير مبرر في اسعار بيع اللحوم بالسوق المحلية بنسب وصلت الى 22% بخاصة البلدية منها.

وطالب اسامة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصفتها المسؤولة عن الاسعار بالسوق المحلية بضع سقوف سعرية لاسعار بيع اللحوم البلدية بحيث لا يتجاوز سعر الكيلو 9 دينار والمستوردة 7 دنانير.

بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات إن “اسعار اللحوم الحمراء بجميع انواعها تشهد ارتفاعا غير مبرر بأسعارها بالرغم من توفرها بكميات كافية وتغطي حاجة السوق المحلي ولكن استغلال حاجة الناس في هذه الايام ادى من بعض ضعاف النفوس برفع اسعار بهذا السعر المبالغ فيه”.

وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم الحمراء ووضع حد لارتفاع اسعارها في هذا الظرف الاستثنائي من خلال وضع سقوف سعرية لها حتى لا تبق تحت سيطرة بعض المحتكرين لهذه السلعة الاساسية الضرورية.

ودعا عبيدات المواطنين الى عدم الشراء الا بكميات معقولة تكفي حاجتهم وعدم تخزينها وان امكن الاستغناء عن شراؤها لمدة محدودة حتى تستقر اسعارها وتصبح في متناول الجميع.

ويستهلك الأردنيون قرابة 16 ألف طن سنويا من اللحم “البلدي” و36 ألف طن من اللحوم المستوردة الطازجة، وما يقدر بـ20 ألف طن من اللحوم المستوردة المجمدة، وفقا لدراسات غير رسمية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان الوزارة ترصد بشكل يومي واقع الاسعار من خلال فرق متخصصة للتأكد من توفر جميع السلع بأسعار مقبولة.

وأكد البرماوي أن الوزارة تقوم باتخاذ اجراءات في حال حدوث ارتفاع غير مبرر في سعر اي سلعة اساسية من خلال وضع سقوف سعرية لها مبينا ان الوزارة قامت بالفترة الاخيرة بوضع سقوف سعرية لعدد من السلع الاساسية.

أوضح ان فرق الرقابة التابعة للوزارة تعمل على مراقبة الأسواق بشكل مستمر ومكثف لضمان توفر جميع السلع وبأسعار مقبولة مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول استغلال المواطنين.