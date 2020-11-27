اللقاء يتجدد بين المعلم مورينيو وتلميذه لامبارد

لندن – ينتقل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى لندن لمواجهة تلميذه وفريقه السابقين عندما يحل توتنهام المتصدر ضيفا على تشلسي ومدربه فرانك لامبارد في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، في مباراة سيترقب نتيجتها ليفربول حامل اللقب لمحاولة الانفراد بالصدارة.

يدخل توتنهام إلى المواجهة بعد أربعة انتصارات متتالية في الدوري وضعته في القمة مع 20 نقطة من تسع مباريات بفارق الأهداف فقط عن ليفربول الثاني. إلا أن تشلسي الثالث المبتعد عنهما بنقطتين سيكون أمام فرصة محققة لإزاحة نظيره اللندني.

تحمل مواجهة تشلسي بالنسية لمورينيو نكهة خاصة بعد أن قاد “البلوز” سابقًا إلى ثلاثة ألقاب في الـ “بريمير ليغ” (2005، 2006 و2015).

وستكون المواجهة الخامسة بين لامبارد ومورينيو كمدربين بعد أن التقيا في أربع مناسبات سابقة.

في العام 2018، أقصى دربي كاونتي الذي كان يشرف عليه لامبارد حينها مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي من كأس الرابطة بركلات الترجيح.

وبعد وصوله إلى فريقه السابق على رأس الجهاز الفني مطلع الموسم الفائت، تفوق لامبارد مرتين على توتنهام في الدوري تحت إشراف مورينيو (2-0 و2-1).

فيما نجح “المدرب المميز” بالخروج بفوزه الأول على لاعبه السابق عندما أقصى تشلسي بضربات الترجيح في الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة هذا الموسم.

ويأمل مدرب ريال مدريد الاسباني وانتر الايطالي السابق أن يجدد فوزه للمرة الثانية تواليًا وأن تكون المحاولة الثالثة “ثابتة” في الـ “بريمير ليغ”، علمًا أنه لم يخسر أمام ذات المدرب او الفريق ثلاث مرات على التوالي في منافسات الدوري في مسيرته التدريبية.

وقال المدرب الذي عين مدربًا في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت بعد الفوز (2-0) على مانشستر سيتي الأسبوع الفائت “لا يمكن للناس أن يتوقعوا منا أن نأتي إلى هنا وبعد موسم واحد ننافس على اللقب. نحن لا ننافس على اللقب، ننافس فقط للفوز بكل مباراة. ولكننا سنتعادل ونخسر مباريات أخرى”.

ولكن سواء أعجب ذلك مورينيو أم لا، فإن توتنهام يبدو منافسًا فعليًا على اللقب وسيعتاد على مواجهة الضغوطات التي ستبلغ ذروتها يوم الاحد.

ويخوض سبيرز الفائز برباعية نظيفة على لودوغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الخميس، مواجهات قوية في مبارياته الخمس المقبلة ضد ارسنال، كريستال بالاس، ليفربول، ليستر سيتي وولفرهامبتون.

من جهته، يأمل تشلسي صاحب أفضل سجل هجومي في الدوري (22) مواصلة نتائجه الممتازة والخروج بفوزه الرابع تواليًا في الدوري، بعد أن ضمن منتصف الأسبوع مقعده في الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا بعد فوز قاتل على رين الفرنسي برأسية للبديل الفرنسي اوليفييه جيرو في الوقت بدل الضائع.

من ناحية ثانية، لم يسجل مانشستر سيتي الذي يستضيف بيرنلي اليوم أكثر من هدف في المباريات الست الاخيرة في الدوري وتحديدًا منذ سقوطه 2-5 أمام ليستر في المرحلة الثالثة، في واقع غير مألوف على صاحب أفضل سجل تهديفي في الـ “برميرليغ” في المواسم الثلاثة الماضية.

وبرز هذا العقم في المباراة السابقة حيث سدد سيتي 22 مرة (5 منها بين الخشبات الثلاث) ولم يفلح في التسجيل، فيما اكتفى توتنهام بأربع تسديدات، اثنتان منها على المرمى جاء منهما الهدفان.

وخاض الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بضع دقائق في الفوز (1-0) على اولمبياكوس اليوناني في دوري الأبطال منتصف الأسبوع بلغ على إثرة سيتي ثمن النهائي، حيث يستعيد لياقته البدنية بعد أن أبعدته الإصابة عن المنافسات.

وأكد المدرب الاسباني بيب غوارديولا أنه يتعامل بحذر مع مهاجمه الذي ابقاه على مقاعد البلاد ضد سبيرز نظرًا للجدول المزدحم “لدينا الكثير الكثير من المباريات لخوضها هذا الموسم وسنكون بحاجة إليه. نريده أن يتعافى بأفضل طريقة ممكنة”.

إلا أن سيتي حامل اللقب العامين 2018 و2019 يجد نفسه في مأزق مع ابتعاده بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، علمًا انه يملك مباراة مؤجلة.

ويتطلع ليفربول حامل اللقب لتعويض الخيبة القارية بعدما سقط على ملعبه في “أنفيلد رود” بنتيجة 0-2 أمام أتالانتا الإيطالي ليتأجل تأهله إلى ثمن النهائي، عندما يحل على برايتون في أولى مباريات السبت عند الساعة 12:30 ظهرًا في التوقيت المحلي. واستعاد الفريق الأحمر خدمات مهاجمه المصري محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد أن غاب عن المرحلة السابقة التي فاز بها بثلاثية نظيفة على ليستر، وبدأ اساسيًا أمام الفريق الإيطالي.

وانضم المدرب الألماني يورغن كلوب إلى المدربين الذين رفعوا الصوت ضد مباريات الظهيرة، لاسيما للفرق التي تنافس اوروبيًا منتصف الاسبوع حيث اعتبر قبل لقاء اتالانتا أن فرق الدوري الممتاز قد لا تتمكن قريباً من تأمين 11 لاعباً جاهزاً، ما لم يتم إجراء تغييرات هيكلية لحماية راحة الأندية المنهكة بسبب روزنامة المباريات المزدحمة.

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة “سكاي” إنه “إذا واصلنا اللعب مساء الأربعاء وظهر السبت، فأنا لست متأكداً من أننا سننهي الموسم بـ11 لاعباً”.

ويفتقد بطل أوروبا العام 2019 للعديد من لاعبيه ابرزهم المدافع الهولندي فرجيل فان دايك وجو غوميز الغائبين لنهاية الموسم، إضافة إلى جوردان هندرسون، الاسباني تياغو الكانتارا، الغيني نابي كيتا وترينت ألكسندر أرنولد.

وفي أبرز المباريات الاخرى، يستقبل ليستر الرابع فريق فولهام بعد غد الاثنين، فيما يستضيف ايفرتون نظيره ليدز يونايتد في مباراة حذرة. أما مانشستر يوناتد العاشر (مع مباراة مؤجلة) فيأمل في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث تواليًا رغم صعوبة المهمة امام مضيفه ساوثمبتون الخامس والمتألق هذا الموسم، فيما سيسعى أرسنال الثاني عشر الذي حصد اربع نقاط فقط من مبارياته الخمس الأخيرة العودة إلى الانتصارات من بوابة ضيفه ولفرهامبتون التاسع في لقاء. ويحل أستون فيلا السابع على وست هام في ختام المرحلة بعد غد الاثنين. -(أ ف ب)

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