اللقاح أو فحص PCR شرطان لمراجعة عيادات الأسنان

عمان– عمم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الأحد، بالزام المراجعين لعيادات طب الأسنان بإبراز شهادة التطعيم أو إجراء فحص PCR؛ وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وبيّن الهواري، في تعميم ” أنّه يشترط عند مراجعة عيادات طب الأسنان ابراز شهادة الحصول على جرعتي مطعوم كورونا على أن تمضي مدة زمنية لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية أو ما يثبت سلبية نتيجة فحص PCR عند مراجعة العيادات بحيث لا تزيد المدة عن 72 ساعة.

واستثنت التعليمات، المراجعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها مع ضرورة التزام الكوادر بأقصى معايير السلامة العامة في أثناء المعالجة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا لحين انتهاء الجائحة ومنعا لإعاقة العمل وضمان الاستمرار بتقديم الخدمات السنية.

ونوه إلى أنّ التعميم جاء نظرا لاستمرار تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين ولخصوصية عيادات طب الأسنان من حيث سهولة انتشار المرض وللعمل على ضمان الاستمرار في تقديم الخدمات السنية بعيادات الأسنان في المديريات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. هلا أخبار