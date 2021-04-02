اللقاح يدفع لاعبين بالمنتخب للمبيت في دبي

عمان – الغد – دفع لقاح كورونا، ثلاثة لاعبين من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، للمبيت ليلتين إضافيتين في دبي، قبل الطيران إلى قطر، للالتحاق بأنديتهم.

واضطر اللاعبون خليل بني عطية وأنس بني ياسين وبهاء فيصل المحترفون في الأندية القطرية، للتأخر ليلتين في دبي التي وصلوها قادمين من البحرين أول من أمس، لإتمام مدة الأسبوعين، بعد تلقيهم لقاح كورونا أثناء تواجدهم في قطر، وقبيل التحاقهم بمعسكر المنتخب الذي بدأ في دبي ثم البحرين.

وفي التفاصيل، فقد تلقى اللاعبون الثلاثة لقاح كورونا في قطر، وبالتالي الحاجة لإمضاء 14 يوما في الخارج، قبل السماح لهم بالعودة إلى الدوحة دون إخضاعهم للحجر الصحي، فيما يتوجب على الشخص الذي أمضى أقل من 14 يوما بعد اللقاح ويرغب بالعودة، الخضوع لفترة حجر في حال عاد إلى قطر. -(أخبار النجوم)