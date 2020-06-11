اللقب الثلاثون ينتظر بايرن ميونيخ حال فوزه على مونشنغلادباخ

ميونخ (ألمانيا) – يملك بايرن ميونيخ فرصة التتويج السبت بلقبه الثامن تواليا والثلاثين في تاريخه في حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع وخسارة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند على ارض مضيفه فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط في المرحلة الثلاثين من الدوري الالماني لكرة القدم.

حتى تعادل دورتموند وفوز النادي البافاري سيمنح الاخير اللقب نظريا، بسبب فارق الاهداف الكبير راهنا بين الطرفين (+14 لبايرن)، قبل ثلاث مراحل على ختام البوندسليغا التي استعادت انفاسها في 16 ايار (مايو) الماضي، بعد تعليق لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت العودة مثالية لبايرن، فأكمل من حيث انتهى قبل فترة التعليق، رافعا رصيده الى تسعة انتصارات متتالية ومبتعدا عن دورتموند بفارق 7 نقاط، علما بانهما التقيا قبل ثلاث مراحل وعاد بايرن فائزا من دورتموند بهدف مهاجمه الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ الحالم بالتأهل الى دوري ابطال اوروبا، اذ يتساوي راهنا بعد النقاط (56) مع باير ليفركوزن الخامس، سيغيب عنها متصدر ترتيب الهدافين ليفاندوفسكي وافضل ممرّر توماس مولر (20 مرة حاسمة) بسبب الايقاف.

كما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم-الجناح الصلب سيرج غنابري (12 هدفا و10 تمريرات حاسمة)، بعد تعرضه لاصابة بسيطة هذا الاسبوع في التمارين، ابعدته عن الفوز على اينتراخت فرانكفورت 2-1 الاربعاء في نصف نهائي مسابقة الكأس.

وتحدث مولر بعد الفوز على فرانكفورت عن ارهاق اللاعبين: “لم نلعب جيدا في الشوط الثاني او نتمكن من الضغط على الخصم. يعود ذلك الى الارهاق في الاسبوعين الاخيرين. لكن تتبقى لنا مباريات هامة ويجب ان نضمن لقب الدوري وهو هدف كبير لنا”.

وتابع: “يجب ان نرتاح لننطلق مجددا السبت. البرنامج مرهق لجميع الفرق، لذا لا يمكننا التذمر”، اما مدربه هانزي فليك فرأى “كانت معركة كؤوس حقيقية. ضَغَطَ الخصم علينا وصعّب علينا الامور. لكني اهنئ فريقي على التأهل الى النهائي. كان بمقدورنا تسجيل المزيد من الاهداف في الشوط الاول، لكننا لم نترجم فرصنا. في الشوط الثاني، لعب فرانكفورت جيدا وتأثرنا بالتعب”.

🎙 Um 13:00 Uhr beginnt die virtuelle Pressekonferenz vor #FCBBMG mit Sportdirektor Max Eberl und Chef-Trainer Marco Rose. Hier könnt ihr die PK live verfolgen:

📺 https://t.co/XkRQ86aJc9

📺 https://t.co/T7aDqAAFko pic.twitter.com/mfnl570jZs — Borussia (@borussia) June 11, 2020

وعلى غرار بايرن، سيفتقد مونشنغلادباخ مهاجمه الفرنسي الحسن بليا المطرود من الخسارة الاخيرة ضد فرايبورغ، ليعوّل على المهاجم الفرنسي الآخر ماركوس تورام صاحب اربعة اهداف في آخر خمس مباريات.

ويأمل باير ليفركوزن في الاستفادة من مواجهة بوروسيا الصعبة، عندما يحل الاحد على شالكه الجريح والذي لم يحقق اي فوز منذ 17 كانون الثاني/يناير وحصد نقطة يتيمة في آخر خمس مباريات، وستكون كرة هذه المرحلة في ملعب دورتموند اثناء زيارته الى دوسلدورف.

وعاد المهاجم النروجي الشاب ايرلينغ هالاند الى تمارين المدرب السويسري لوسيان فافر مع قائد الفريق ماركو رويس، بعد ابلالهما من الاصابة، ولم يخض هالاند (19 عاما) اي مباراة منذ خروجه مصابا بركبته في الدقيقة 72 من خسارة بايرن في المرحلة الثامنة والعشرين.

في المقابل، غاب رويس (31 عاما) عن 12 مباراة لاصابة عضلية في فخذه خلال الخسارة امام فيردر بريمن في دور الـ16 من مسابقة الكأس في 4 شباط/فبراير.

وعن عودة رويس، قال المدير الرياضي ميكايل تسورك لصحيفة “بيلد”: “هذا مؤشر ايجابي كبير”، مضيفا عن هالاند “يتدرب من اجل خوض هذه المباراة”، وفي قاع الترتيب، يتواجه بادربورن الاخير وفيردر بريمن وصيفه، في محاولة يائسة لتفادي الهبوط الى الدرجة الثانية. (أ ف ب)