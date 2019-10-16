اللواء البزايعة يتفقد عددا من مواقع الدفاع المدني

عمان – الغد- أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، خلال جولة تفقدية اليوم الأربعاء، شملت مدينة الدفاع المدني التدريبية وقيادة فريق البحث والإنقاذ ومركز اللغات وكلية الدفاع المدني ومركز تدريب دفاع مدني الوسط، الدور الكبير الذي تضطلع به هذه المواقع في تأهيل الكوادر سواء من الدفاع المدني أو أجهزة الحماية الأردنية في الدول الصديقة والشقيقة. وبين أهمية التدريب في صقل المهارات ورفع الكفاءات والارتقاء بالقدرات اللغوية لكوادر الدفاع المدني لتمكينهم من أداء واجباتهم بكل مهنية واحتراف.

كما اشتملت الزيارة أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، وأكد اللواء البزايعة على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية للارتقاء بالعملية التدريسية وأهمية التخصصات المطروحة فيها ومساقاتها والتي تعتبر من التخصصات الفريدة على المستوى الإقليمي والدولي ورافداً مهماً لكافة المؤسسات والقطاعات المختلفة .

وخلال لقائه مرتبات المواقع التي شملتها الزيارة نقل اللواء البزايعة تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه وافتخاره بما يبذلونه من جهود دؤوبة وإخلاصهم وتفانيهم في عملهم.

واستمع اللواء البزايعة إلى إيجاز قدمه مدراء الإدارات تضمن المهام والواجبات المناطة بهم والخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدرات كوادر الدفاع المدني من خلال عقد الدورات المتخصصة في كافة مجالات العمل والاختصاص .