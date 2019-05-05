اللواء الحمود يكرم مجموعة من متقاعدي الأمن

عمان- الغد- كرم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود اليوم عددا من كبار ضباط الأمن العام المتقاعدين برتبة لواء وعميد وعقيد، لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن والمواطن بأمانة وإخلاص.

ورحب اللواء فاضل الحمود بالمتقاعدين في بيتهم مديرية الأمن العام بين اخواتهم واخوانهم، مؤكدا انهم في عيني القائد الاعلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

وقدم اللواء الحمود الشكر لهم على كل ما قدموه خلال خدمتهم في مديرية الامن العام لحماية الوطن والمواطن وهو ما سيسجله التاريخ لهم، آملا ان يكونوا العضد لمديرية الامن العام وان يبقوا على تواصل دائم مع بيتهم الثاني مديرية الامن العام وان يوفقهم الله في مسيرتهم وان يبقوا من الخادمين لوطنهم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

وأكد اننا سنبقى في خدمتهم باي وقت وهذه رسالة لجميع العاملين في مديرية الامن العام، مباركا لهم قدوم الشهر الفضيل اعاده الله على الاردن قيادة وشعبا باليمن والخير والبركات.

بدوره أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خضر آل خطاب اننا نعتبر زملاءنا المتقاعدين جزءاً لا يتجزأ من جهاز الامن العام اينما كانوا وسنبقى على تواصل مباشر معهم للاستفادة من خبراتهم من خلال عقد اللقاءات المستمرة معهم سواء من خلال مديرية الامن العام او الوحدات والادارات الشرطية المختلفة ايمانا من مديرية الأمن العام بأهميتهم وبما يحملونه من خبرات تساعدنا وتساندنا في اعمالنا ومهامنا اليومية.

وفي نهاية حفل التكريم الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام ثمن الضباط المتقاعدون هذا التكريم الذي ترك في نفوسهم الأثر الطيب، مؤكدين اعتزازهم بالسنوات التي أمضوها في جهاز الأمن العام والتي صقلت في شخصيتهم الانتماء للوطن والاخلاص للعرش الهاشمي، وأنهم كانوا وسيبقوا الرديف الأول لجهاز الأمن العام من خلال وقوفهم الى جانبه ومساندته في تنفيذ واجباته الأمنية والشرطية والسعي الدائم في تقديم مقترحاتهم وخبراتهم من أجل تطوير جهاز الأمن العام بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن .