اللواء بني ياسين يفتتح ندوة الأعداد البدني للضباط العرب

محمد عمّار

عمان – مندوبا عن رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، افتتح المساعد للعمليات والتدريب اللواء الركن محمد بني ياسين اليوم الأحد فعاليات ندوة الأعداد البدني لضباط القوات المسلحة في الدول العربية، والتي تنظمها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، وتستمر حتى يوم الاربعاء في فندق شام عمان.

ورحب بني ياسين في الافتتاح بضباط الدول العربية المشاركين في الندوة، مؤكدا على عظم المسؤوليات الملقاة على عاتق الضباط في مجال تطوير الرياضة العسكرية واللياقة البدنية التي تساهم في بناء قدرات الجيوش العربية، وتعزيز سلوكياتها والارتقاء باداءها الى افضل المستويات، على اعتبار ان اللياقة البدنية تشكل قاعدة اساسية في اعداد وتدريب وتأهيل الجندي في اي جيش في جيوش العالم، مؤكدا ان الخشونة والصلابة هي عماد الجندية، والقتال يتطلب واجبات بدنية خاصة، وانه اصبح من الضروري اعداد منتسبي القوات المسلحة اعدادا بدنيا قتاليا، يتناسب مع الواجبات المقاة على عاتق الجيوش العربية، والمحافظة على اللياقة البدنية لكافة ضباط وافراد القوات المسلحة في الجيوش العربية، مشيدا بدور الاتحاد الرياضي العسكري في تصدية لاستضافة الندوة، وقدرته على ادارة وتنظيم النشاطات والفعاليات الرياضية المختلفة.

الندوة الاولى التي قدمها ناصر الشيخ وتتضمن محور عناصر اللياقة البدنية للجندي المقاتل في التدريب التخصصي، فيما سيلقي اليوم الدكتور عيسى العلاونة محاضرة عن ادارة الطابور في عنصر اللياقة البدنية، فيما يقدم الدكتور هاشم الكلايني محاضرة في علم الحركة والميكانيكا الحيوية وتشريح العضلات الهيكلية ووظائفها.

ويشارك في الندوة ضباط من الامارات، البحرين، قطر، الكويت، السعودية، السودان، موريتانيا، المغرب، لبنان، العراق، فلسطين، مصر وضباط من الاتحاد الرياضي العسكري.

من جهته اكد مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات، ان الاتحاد العربي للرياضة العسكرية منح الاردن شرف تنظيم هذه الندوة، بعد ان نجح الاردن في استضافة الجمعية العمومية واللجان المعاونة للاتحاد العربي شهر آذار (مارس) الماضي، وقدرة الاردن على التصدي لتنظيم اكبر التظاهرات الرياضية العسكرية، وان العام القادم سيكون للاردن حضورا في البطولات العربية العسكرية.

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